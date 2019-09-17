郭台銘棄選總統 呂秀蓮申獨立參選

郭稱有政治人物為私利掀民粹

據直新聞報道，郭台銘表示，參選的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，經過再三思考之後，希望讓社會在關注領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，決定不參與明年的選舉。郭台銘表示，明白決定令支持者失望，對此表示感謝，不參與選舉，不表示放棄參與政治事務，將來會持續積極推動他本人所提出的政策。

中央社報道，在郭未宣布棄選前，國民黨主席吳敦義昨日表示，國民黨會運用各種方式跟郭台銘接觸，希望郭能回頭，但無法確認郭會回頭。他說，「我們盡最大努力」。

呂稱受喜樂島聯盟推薦

而呂秀蓮辦公室昨晚發出新聞稿指出，呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於今天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。呂秀蓮今上午將出席喜樂島聯盟推薦總統候選人記者會，會後前往中選會。

根據中選會規劃，參選總統者須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，並繳交連署保證金新台幣100萬元(約25萬港元)。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。