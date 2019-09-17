所羅門改與京建交 蔡英文斥打壓 台外交次長急飛挽救未果 吳釗燮批干預大選

在台外交部政務次長徐斯儉昨飛抵所羅門群島以挽救邦交之際，所國內閣會議同意執政聯盟黨團會議稍早的表決結果，有27票支持所國邦交轉向，0票反對，6票棄權，決定中斷與台關係，轉與中國大陸建交。徐斯儉本預計昨天與所國高層會談，並宣布對所國的新援助計劃。據《中國時報》報道，徐抵所後由所國外交部次長貝克接機，也受到當地民眾熱烈歡迎。他在接機儀式致辭時仍感謝所國民眾對台灣的友誼，強調台所關係穩定且堅實。

台外交部長請辭 總統府挽留

所羅門群島內閣會議表決結果傳出後，台外交部長吳釗燮晚間召開記者會，宣布即刻與所國斷交，終止雙邊合作計劃。吳釗燮表示，中國大陸這次特意在大選前攻擊，影響選舉企圖昭然若揭。他亦因所羅門群島斷交一事向總統請辭，表示願負政治責任。

總統府晚間指出，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文認為，所羅門群島斷交是來自中國對台灣的打壓，而這個打壓只會更大，不會更小。蔡英文隨後亦發表聲明表示，「對所國政府與中國建交的決定，我們要表達強烈的遺憾與譴責。」

蔡英文：不與大陸競逐金錢外交

蔡英文強調，台灣不會和大陸競逐金錢外交，應付不合理的要求，稱這不是台灣做外交的方式，且大陸的金援承諾通常是「空頭支票」。她指出，大陸正透過斷台灣邦交國和其他打壓手段打擊台灣民心士氣，迫使台灣接受「一國兩制」，但相信2300萬民眾的答案都是「不可能」。蔡英文表示，將從今天（17日）起關閉在所國的使館，並撤回派駐所國的全部技術及醫療團隊。

國民黨透過新聞稿表示，國民黨對所國斷交一事感到遺憾，又批評民進黨政府面對斷交潮，始終檢討別人，將責任推給斷交國家、大陸當局，甚至島內的在野黨，而不反思自身外交政策的根本癥結。

學者：台所斷交因欠共同政治基礎

中央社引述廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深表示，台所斷交的問題根源仍在於兩岸關係，雙方仍缺乏共同政治基礎。劉國深稱，民進黨當局至今不願公開承認「兩岸同屬一個國家」，未能與大陸達成政治上的默契，加上「屢屢技術性挑戰大陸涉台底線」，造成雙方都不願看到的「兩岸對抗模式」。他認為，如這種情况持續，類似台所斷交的情况仍會上演。

人口60萬 原為台南太最大友邦

公開資料顯示，所羅門群島是南太平洋地區第3大島國，人口約60萬，1983年與台灣建交，是台灣在南太平洋的最大友邦。蘇嘉瓦瑞今年4月上台後開始檢討對台邦交，曾派跨黨派小組到中國在南太平洋的友邦評估與中方建交可能。近日小組評估報告出爐，指出多數國家認同中國，以及與中國建交可為所國帶來很多新機會。

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