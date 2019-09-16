女子先後潿洲島失蹤 其一家屬稱遺書可疑

「澎湃新聞」報道，四川宜賓籍龍其樂是在雲南昆明一家培訓機構工作的兼職教師。她8月31日隻身出遊前往潿洲島，9月1日晚上8時許從所住的西角村「隱棲客棧」出門後失聯。閉路電視畫面顯示，龍其樂失聯當晚獨自出門，手中僅有一部手機。龍母表示女兒出行前無異常。

閉路電視見邊跑邊回望 似被追趕

在龍其樂失聯前6天，來自江西萍鄉的何紅宇也在潿洲島失蹤。據「紅星新聞」報道，同龍其樂一樣，何也是獨自上島。何8月24日從萍鄉抵達潿洲島，入住梓桐木村的「花嶼白日夢」客棧，翌日何紅宇在島上拍了最後一張微笑自拍。當晚8時許，何從客棧出門。有閉路電視畫面顯示，何紅宇出現在島上「網紅」景點幕崖附近，她背着一個大背包，一邊奔跑一邊不斷回頭觀望，疑似被追趕。

事發後，客棧負責人在房間內發現何的遺書，其後由警方交給家屬。但家屬拒絕接受何自殺的說法，表示何此前沒有任何異常。「雖然留有遺書，但字迹明顯比平時潦草，而且暴露出疑點」，何紅宇姨媽彭女士表示，何今年高考考上國內普通大學，但她並不滿意，決定補習一年再考。何的父母為此在學校附近給女兒租房，方便其補習。家人此前並不知道何的出行計劃。