深圳買房需30年工資 置業壓力或超香港

內地《證券時報》新媒體平台「數據寶」援引中國房價行情網數據報道，以8月底各城市二手房平均單價乘以100平方米，作為各城市一套房屋的平均總價，最新平均收入（假設2017年平均收入增長10%）的兩倍作為家庭總收入計算發現，深圳以29.22倍房價收入比位居全國第一，意味着一個家庭要在深圳買套房需用大約30年工資收入。

廈門第二京第三 鶴崗最「划算」

緊隨深圳，廈門買房負擔位列全國第二，房價收入比為27.15倍。北京則以22.02倍的房價收入比排第三位。國內主要大城市中，買房負擔最低的是長沙，最新估算房價收入比5.84倍。而放眼全國地級市，早前因「白菜房價」受媒體關注的黑龍江鶴崗，房價收入比最低，只有1.88倍。

港房價收入比20.9倍 居另榜榜首

而今年2月由美國國際公共政策顧問機構Demographia發布的年度《2019年全球住房可負擔性調查報告》顯示，香港房價收入比為20.9倍，即一個家庭不吃不喝不納稅20.9年才可買套房。該報告調查了美國、加拿大、澳洲、英國等國家的共309個城市，包含了91個人口超過100萬的主要住房市場，這是香港的房價收入比連續第9年位居榜首。

報道指出，雖然不同於深圳房價收入計算方式，報告中的香港房價收入比是以房價中位數和家庭收入中位數計算所得，而深圳則以單位面積為100平方米來計算，但考慮到深圳的計算可能高估了收入中位數，30倍也遠超香港的20.9倍，深圳買房負擔仍是重於香港，因此深圳也可能是全球買樓負擔最重的城市。

買房負擔最重並不等同房價最高。數據顯示，內地321個地級以上城市中，有67個城市二手房平均每平方米單價超過萬元。

其中，房價最高的城市是北京，達到每平方米（約10.76平方呎）65,401元（人民幣，下同，約72,246港元）。其後是深圳、上海，均價分別達到64,387元（約71,126港元）和53,320元（約58,900港元）。