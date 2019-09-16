9「翼龍」銷塞爾維亞 國產無人機首售歐

或增購15架 分析家讚價廉物美

據美國《星條旗》網站報道，塞爾維亞國防部長沃林上周在接受國營電視台採訪時說「這次無人機的進口，將大大加強塞爾維亞軍隊的實力，塞爾維亞軍隊將獲得過去沒有的實戰能力」。就在沃林發表上述言論的前一天，他與中國高級軍事代表團會面。

報道稱，塞爾維亞將在6個月內接收9架成都「翼龍」1型無人機，後續訂單可能會增加15架。今年上半年，塞爾維亞媒體已經報道該國空軍在考慮這一「世界級」無人戰機。

有指中國出售「翼龍」1型作戰無人機，是近幾十年來中國對歐洲最大的軍事裝備出口，標誌着中國軍工對歐洲大陸市場最重大的一次突破。歐洲大陸的武器裝備市場，傳統上一直被美國和歐洲的武器製造商壟斷。

中國製「翼龍」1型無人機有能力在白天、晚上和惡劣氣象下偵察、發現目標，並使用雷射制導炸彈和飛彈發起攻擊。塞爾維亞軍事分析家拉贊斯基說「中國有非常好的作戰無人機，可能僅次於美國」，「中國的無人機非常有效，而且非常便宜」。他表示，儘管無人機的成本，是資金緊張的塞爾維亞軍方一個需要深入考慮的因素，但中國無人機在成本可控的前提下提供了「一流」的性能。