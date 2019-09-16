赴京力爭 金馬澎小三通自由行將鬆綁

本月上旬金門陸客跌七成

金門縣政府觀光處發出的新聞稿指出，內地文化和旅遊部公告自今年8月1日起，暫停47個城市居民赴台自由行後，9月起，已明顯感受政策帶來的衝擊；9月1日至10日金門小三通陸客累計入出境4273人次，較去年同期16,202人次，減少約74%。

金門縣觀光處指出，金門縣長楊鎮浯積極協調，除於第一時間表達「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的自由行簽證不同，政策上應予區隔處理外，更立即邀集澎湖與連江兩縣府會的正、副首長，於8月12日共赴北京，一同拜會國務院台灣事務辦公室主任劉結一，力陳金門的需求與態度，極力爭取金馬澎小三通相關旅遊政策續行，希望將金馬澎小三通自由行受相關政策調整的衝擊降至最低。

金門縣觀光處稱，經過個多月來與各方往來溝通，終迎來好消息；縣府明顯感受到兩岸中央高層對於金門整體發展的理解與善意，也會善盡歷史演進與地理區位所賦予金門的責任；相關政策內容底定後，會盡速於第一時間報告。

楊鎮浯說，將持續要求觀光處及相關單位盡速推動「觀光體質」調整策略，推展多元客層、穩定客源、包機旅遊、國際旅客獎助、國內秋冬旅遊等；且應積極邀集地區觀光產業，交流座談，共謀良策、齊心努力，一同帶領金門觀光跨越挑戰。