保國慶閱兵安全 京設禁飛區 天安門附近酒店周末「宵禁」

北京市政府14日發布關於在該市部分行政區域內禁止放飛、升放影響飛行安全鳥類動物和其他物體的通告。《北京青年報》報道，通告指出，依據相關法律法規，北京市政府決定，自9月15日零時起至2019年10月1日晚，將東城、西城、朝陽、海澱、豐台、石景山、通州等7個區的行政區域設置為淨空限制區，除慶祝活動期間組織的閱兵飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，禁止放飛、升放任何影響飛行安全的鳥類和其他物體。

只准閱兵飛行、放和平鴿等活動

通知要求，在淨空限制區內養殖鴿子等鳥類動物，必須圈養並禁止放飛；信鴿協會要做好協會會員、公棚、俱樂部等的組織管理工作，監督其嚴格遵守有關規定，不影響飛行安全；在淨空限制區內禁止升放無人機、風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

淨空限制區所在的區政府要組織公安、城管執法、市場監管等有關部門和街道辦事處、鄉鎮政府，認真審查影響飛行安全的隱患。各級軍事設施保護委員會和公安、城管執法、市場監管等有關部門要對違法違規行為依法處罰，對犯罪者依法追究刑責。

除了設立淨空限制區，由於天安門廣場附近近期有多場國慶綵排，附近的酒店也加強安保。美國之音報道，美國網絡新聞雜誌《石英》報道稱，位於天安門廣場附近的北京東方君悅大酒店的住客收到通知，從前日下午5點半到昨日早上5點半，以及從昨日下午5點半到今日上午5點半的兩個12個小時的時段內，他們被禁止出入酒店，即在該時段內已經在酒店內的客人不得外出，外出歸來的客人不得入內。

千計訪客倉卒重新安排住宿

此外，該酒店的住客和打算入住的住客還被通知，從9月21（周六）到22日（下周日）、22到23日（下周一）的同樣的兩個12個小時的時段內，入住該酒店的住客也不得出入。另外，不僅天安門廣場附近的長安街一線的酒店在周末被禁止出入，面向廣場附近長安街的寫字樓和公寓也被禁止出入。

另據日本網絡雜誌《外交家》報道，9月以來，北京市中心的飯店為大閱兵排練頻繁被禁止出入，成千上萬的訪客猝不及防，不得不在最後一刻倉卒重新安排住宿交通，並為此蒙受損失。

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