涉「2017年前言論」 前網編張賈龍被捕

維權網引述張賈龍的妻子上月21日在Twitter發文稱，8月20日律師見到張賈龍，得知其涉案原因是「2017年前的一些言論」。警方昨向張賈龍的委託律師發出正式逮捕通知。

曾報道艾未未趙連海 見美國務卿

張賈龍曾因報道艾未未工作室遭強拆、「結石寶寶之父」趙連海維權信息等，長期受到社會輿論關注。2014年他曾與美國時任國務卿克里（John Kerry）會面，直言希望美國能幫助中國拆除互聯網「防火牆」，並對當時劉曉波的獄中情况表示擔憂。隨後張賈龍被騰訊以「泄露商業秘密等敏感資訊行為」為由解僱。

拘留1月中秋逮捕 家人：節日陰影

張賈龍失業後回老家貴陽做小生意為生，女兒剛於6月出世，其家人表示，當局選擇在中秋節逮捕他，「好好的節日以後都是陰影」。報道引述張賈龍的好友、著名異見人士胡佳指出，張賈龍已有較長時間未發表令人關注的公眾言論，對當前熱點議題亦無特別評論。