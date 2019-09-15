駐京周記：即食麵銷量 中國經濟晴雨表

料今年銷量維持400億份以上

這則新聞，在內地並未引起媒體的太多關注，但網民卻津津樂道。有人認為，近年來經濟不景，吃即食麵也是不得已而為之。曾幾何時，「即食麵+火腿腸」，是乘綠皮火車南來北往乘客的飲食「標配」，也是無數加班者夜晚填肚必不可少的「恩物」。這種頗帶「階級屬性」的方便食品，就是中國經濟的晴雨表。

銷量隨外賣市場形勢起跌

但隨着近年網絡外賣的盛行和列車提速，從2011年開始，即食麵市場進入疲軟態勢。2013年到2016年，即食麵年銷量從462.2億包大幅下跌至385.2億包，相當於回到2010年的銷量水平。但從2017年開始，內地方便市場出現回暖迹象，即食麵銷量緩慢攀升至389.6億包。2018年，回升至402.5億包。

這背後的變化被認為是進入2018年後，外賣巨頭餓了麼和美團「兩分天下」的格局穩定，外賣市場補貼正逐漸消退，不僅優惠減少，配送費也在上漲。此外，興業證券資料顯示，如今外出農民工人數增速已從2016年的0.1%回升至2017年的2%，即食麵消費人群再度壯大。

京餐廳分段出租使用權增加

事實上網友所言的經濟壓力並非空穴來風。以筆者所見，北京各區開設在居民區的中餐館，自2018年起就有人開始對外出租早餐或消夜時段的使用權。而這種經營模式，以往多見於二三線城市的服裝或手機銷售舖面，即便在2008年金融海嘯期間，餐飲行業都沒有出現這類現象。如今北京愈來愈多的餐飲行業開始以分段經營的方式出租舖面使用權，亦或是另外一個消費降級的現象吧。

明報記者 鄭海龍