台外交官赴所羅門 最後努力箍煲

中央社報道，在所羅門外長馬內列（Jeremiah Manele）上周訪台期間的一個記者會上，徐斯儉稱此訪主要希望討論雙方現行的合作計劃如何加強及新的計劃如何展開等。不過親台的馬內列尚未回國之際，索加瓦雷前日召開內閣會議討論有關事宜，而一份跨黨派小組報告建議趕在下月1日中共建政70周年前與大陸建交。索加瓦雷將聽取包括馬內列在內的多份報告後，再做定奪。

台灣總統蔡英文昨說，台所關係牽動整個印太地區，這個地區的民主國家都很關注此事，台方會持續努力溝通，鞏固邦交。

陸被指利誘海地 台稱邦交穩固

另外，桃園市議員王浩宇在facebook稱，大陸正以無息貸款誘惑海地與台斷交。台外交部發言人歐江安澄清，台灣與海地邦誼穩固，關係友好，各項合作計劃都順利推動中。她稱，經查中國駐海地商辦處代表王向陽日前在海地傳媒發表類似的不實言論，企圖混淆國際視聽。王向陽在海地《新聞人報》的訪問中表示，中國與海地都有發展兩國關係的願望，中方希望在一中原則上與海地建立正常的國家關係。