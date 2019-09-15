韓國瑜台中連拜21廟 蔡英文質疑缺互動

中部選情複雜 藍綠積極部署

《聯合晚報》報道，中台灣選民向來變數大，歷年大選藍綠基本上都要「決戰中台灣」，但傳統的「北藍南綠」板塊分野在去年「九合一選舉」中已重新洗牌，中台灣選情更複雜。蔡英文的台中競選總部總幹事、立法院副院長蔡其昌指出，台中像美國的「搖擺州」，市民選人不選黨，舉例民進黨籍的前市長、現交通部長林佳龍2014年贏20萬票，去年卻輸20萬票。

韓：蔡拜廟身邊都沒人

去年戰勝林佳龍的國民黨籍台中市長盧秀燕昨陪同韓國瑜造勢，她指今次選戰不是為了韓國瑜，而是為了台灣、台中的發展。韓國瑜感謝鄉親熱心支持，又稱蔡英文去拜廟身邊都沒有人，不像他現場的人充滿熱情、期待改變，「大家一起來下架民進黨」。蔡英文昨晚在facebook發布在台南參訪的照片，並說「人潮就讓照片說話」。她昨午還說，參拜祈求國泰民安，藉機與基層民眾互動、說明施政成績，但有人一天拜廟20多處，能否與基層民眾好好互動令人質疑。

民進黨去年在中台灣3地全輸，今次分別委任立法院長蘇嘉全、林佳龍、蔡其昌在競選總部擔任要職，形成「鐵三角」。中央社報道，蔡英文競選辦發言人阮昭雄昨稱，目前台中選情審慎樂觀，國民黨除有分裂危機，盧秀燕表現也不如預期，「鐵三角」能持續鞏固總統選情。