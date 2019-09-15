專訪：戰略專家王湘穗：港示威具超限戰特徵 稱「毁滅性打擊金融地位」

意指「超越軍事領域戰爭」

超限戰意為「超越軍事領域的戰爭」，是針對特定目標的非軍事化戰爭手段。《超限戰》15周年版認為，超限戰戰法不僅包括外交、網絡、情報、心理、技術、走私、毒品和虛擬等超軍事層面，也可以體現在金融、貿易、資源、經援、法規、制裁、媒體和意識形態領域。書中認為，美國對拉登和在伊拉克問題上的對策，以及北約針對南聯盟科索沃危機都屬超限戰的一種體現。香港在今次運動中，包圍警署、癱瘓機場，以及網絡動員等，似乎都符合超限戰的特徵。

王湘穗認為，在香港爆發系列街頭運動，是由香港世界金融中心和最大人民幣離岸中心地位決定的。「香港較澳門更具備超限戰目標的戰略性，（襲擊）澳門不會對國家及世界級經濟產生影響，它（示威）看起來不是軍事的，卻可以對香港和整個中國發展造成很大影響，形成新的潰瘍面，這個潰瘍面會使中國很不舒服。」

他解釋，在全球統一的金融體系下，差異性流動的資本即可帶來利益，亦會造成傷害。而街頭運動導致的社會動盪，會使資本向更安全的地方迅速流動。經濟結構單一的香港因資本流失被剝離金融屬性後，只能淪落為普通城市，升斗市民都會受到影響。「前段時間油企沙特阿美（Saudi Aramco）準備上市，香港是3個備選地之一，現在我想香港正在被排除在外。」而就在中秋節當日，新加坡美國商會（American Chamber of Commerce）的最新調查顯示，約四分之一在香港設有辦事處的企業，正考慮將業務撤離。

1/4在港機構考慮撤離業務

王湘穗稱，香港的街頭運動和烏克蘭與埃及的顛覆運動有一定的關聯。「宣傳資料和烏克蘭、埃及的一樣，這與背後的組織集訓有關，一套教材教了3個地方。」但他同時指出，這3個地方也有不同。「比如說資金方面，烏克蘭事件中有美軍直升機用集裝箱（貨櫃）裝美鈔支付給街頭暴力者。這在香港還沒發現，但有可能通過銀行系統，或者白手套。」

對於香港現時出現的問題，王湘穗指出，1997年香港回歸時，中央政府並未觸動整套英國人留下的司法制度，反而側重解決政治問題，比如特首需對中央負責，偏重於行政治理範疇；忽視了當時司法系統可能帶來的負面影響，造成現時法官在維持法制上，不是按照世界上的慣例以恢復秩序為主要目的，而是以保障街頭示威者的個人利益為主，造成了社會公益和個人權益的衝突和矛盾。「比如我可以在街頭鬧事，實際上受不到懲罰，即便被警察抓了，法官也會保釋或輕判。」

香港模式解決 不會出現烏克蘭結果

不過，王湘穗認為，香港和烏克蘭、埃及因地緣政治不同，結果也必然不一樣。烏克蘭是個國家，香港僅是一個國際城市；而且「烏克蘭確實發現有特種兵和狙擊手參與，所以香港不可能出現烏克蘭的結果，也一定是用香港模式去解決現在的問題」。在為期93天的烏克蘭革命中，有123人喪命，包括軍人、警察及示威者。有證據顯示，當時有人躲在示威者中槍殺警察及襲擊示威者，加劇雙方的仇恨。

明報記者

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