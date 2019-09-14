所羅門最快下周決定是否棄台

跨黨派報告促投陸 台斥偏頗

中央社報道，索加瓦雷昨僅聽取跨黨派小組的簡報，會議沒有討論報告內容。中央社取得的報告全文顯示，小組建議所羅門政府在本月中與大陸建交、與台灣斷交。該小組近日訪問北京及大陸在太平洋的邦交國。本周訪台的所國外長馬內列（Jeremiah Manele）因未回國沒有出席內閣會議，他將於下周二向總理作報告。所羅門國會外交委員會上周就此議題召開聽證會，出席的民間團體一面倒支持與台維持邦交，其報告預計在下月底前才完成。

台灣外交部發言人歐江安昨回應稱，跨黨派小組報告內容謬誤及偏頗，歪曲事實，指該小組虛報曾赴台考察、謊稱台外交部人員表示對所國無特定援助計劃，外交部將向所國各界提醒及澄清。台灣總統蔡英文昨表示，台灣對邦交國都是真心誠意相待、盡心盡力協助。

台所關係亦可能影響美國、澳洲等國利益。美國駐所大使日前已當面向索加瓦雷表達美方支持所台的良好關係，華府知情人士透露，美國副總統彭斯將在索加瓦雷到紐約參加聯合國大會期間與他會面，藉機游說。

美副總統將晤所總理游說

另據所羅門《島嶼太陽報》報道，澳洲正考慮進一步向所國開放，包括放寬永久居留權申請門檻等措施，避免所國快速倒向北京。