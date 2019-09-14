新轟炸機成閱兵綵排亮點 「轟6N」設加油裝置 作戰半徑料破5000公里

3天綵排要求嚴格 誤差1秒內

按照計劃，今次閱兵全流程演練將會針對在首次演練中出現的問題作修正。按照歷次閱兵規定，方隊與方隊之間時間和距離的誤差須小至接近零。以裝備方隊為例，在通過天安門廣場前約200米檢閱路段時，標準時間為1分12秒，正負誤差需控制在0.3秒內。空中梯隊不僅需要控制15米編隊機距，亦需保證領航機機頭對準天安門廣場人民英雄紀念碑塔尖延長線垂直通過。消息稱，因為閱兵演練大部分是在閱兵村等模擬天安門區域舉行，故需在參演部隊在現場「走位」，以盡早發現和解決問題。

今次綵排於14至16日舉行，比9月7日的首次全綵排為期長。消息人士稱，這是因為會先由軍方綵排，然後是民眾巡遊綵排。他透露，依閱兵要求，不論徒步、裝備還是空中梯隊都在首次綵排中，經過閱兵區域，並計算通過的時間，觀察效果。閱兵指揮部亦對參演的徒步、裝備和空中梯隊作全方位拍攝，供各部甚至參演人員作相應修正，以確保70周年閱兵活動順利完成。

轟炸機編隊規模勝以往 轟20缺席

雖說所有參加閱兵的武器都會在全流程演練中亮相，但與殲20、運20齊名的轟20因未服役，未能亮相。不過，代表解放軍遠程作戰能力的戰略轟炸機編隊，將較以往更具看點。

消息透露，閱兵出現的戰略轟炸機編隊，除有空中加油機轟6，以及曾多次飛越島鏈與繞台飛行的轟6K外，還有被坊間稱為轟6N的轟6K改良版，該戰機可空中加油，意味着其作戰半徑將可再提升。

資料顯示，目前解放軍裝備的轟6K作戰半徑約為3000公里，擁有加油裝置的轟6K改良版作戰半徑將超越5000公里，與美國B2戰略轟炸機相若。由於轟6K目前已停產，轟6N或將成為轟6未來服役的主要機型。

不過，轟6K改良版至今未公開亮相，軍方也未公布該機型的正式型號。公開資料顯示，該機型去年底曾在陝西舉行最後一次試飛，從參加閱兵同機型規模而言，相信該機型已被初步列裝部隊。值得一提的是，該機型似乎擁有二級火箭導彈發射裝置，料其或成為中國首款核戰略轟炸機，亦可能成為轟20的預研版。

明報記者