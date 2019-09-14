美參院通過法案 促制裁「再教育營」官員

美國之音報道，法案敦促美國政府考慮制裁在新疆相關侵害人權的中國官員，並禁止向當地國企出售美國產品和服務；另要求總統特朗普敦促習近平立即關閉再教育營，又要求美國國務院增設新疆問題協調員。聯邦調查局（FBI）也要向國會提供包括北京的宣傳戰及新疆地區違反人權行為的情報等。法案將送眾議院表決。中國外交部昨批評，法案是對新疆的人權狀况和中國政府治疆政策的歪曲抹黑和無端指摘，也是對中國內政粗暴干涉。

外交部斥抹黑干涉

內地學者：教培中心非疆發明

就在法案通過前，上海外國語大學中東研究所名譽所長、外交部中阿合作論壇研究中心主任朱威烈在北京一個論壇上指出，很多伊斯蘭國家都有開辦類似教培中心的宣教學院，「這些學院我去參觀過，就是學習應有的知識和一門生活技能的地方」。他解釋說，不是所有信教的人都能從事與宗教有關的活動，因此部分教徒要到社會上謀生；伊斯蘭國家中的宣教學院就是幫助教徒融入社會。「所以中國的教培中心所作的，阿拉伯國家已經早就在做了。沙特有一個前王儲的阿學研究中心對於去極端化的很多做法，跟我們新疆現在的教培中心是相似的，就是通過教育、教化、傳授技藝等方式，讓文化教育基礎很薄弱的信徒，能掌握真正準確的伊斯蘭教知識和擁有一門謀生技能。」

朱威烈又斥責西方對新疆問題的指摘，「你自己進去看一看，就會了解為何那麼多的阿拉伯國家、伊斯蘭國家支持我們，原因是大多數駐華大使都到新疆參觀過，他們所得出的結論不是美國副總統彭斯或是美國國務卿蓬佩奧所能了解的。（美國）缺乏的是基本常識，中國在這一點跟美國現在的涉新疆態度無法調和」。

明報記者