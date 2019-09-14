大購農產品撤加徵關稅 中方再對美釋善意

新華社昨日傍晚報道，因獲悉美方對原定10月1日加徵關稅措施的調整，「中方支持相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，自美國採購一定數量大豆、豬肉等農產品，而國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除」。中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件。

購60萬噸美大豆 一年來最大單

路透社較早前引述消息報道，中國進口商周四（12日）合共至少下單、購買10船美國大豆，數量達到60萬噸以上。這是中國民企在超過一年以來最大規模採購美國大豆。據稱，這批大豆計劃10至12月從美國發貨。與此同時，美國農業部周四數據顯示，在截至本月5日的一周，中國購入10,878噸美國豬肉，是5月以來最多。

央視昨晚發表「國際銳評」，稱中美之間的良性互動，顯示雙方正在相向而行，朝着解決對方核心關切的方向努力。「銳評」說，中美作為全球前兩大經濟體，經貿問題錯綜複雜，解決起來需要誠意、善意與實際行動。希望雙方「用更多釋放善意的良性互動推進磋商，推動達成互利雙贏的經貿協議」。

劉鶴「罕有」早提談判議題

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴周四在會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格時透露，中美工作團隊將於下周見面，圍繞貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題認真交流。國務院屬下《經濟日報》微信公號「陶然筆記」分析指，中方在磋商前將有關議題提前公布的舉動「十分罕見」，雙方釋出的信息說明此輪談判將非常務實。

另一邊廂，美國總統特朗普當地時間周四在白宮外回應記者問題時，透露自己會考慮與中國達成中美貿易戰臨時協議，但更希望達成全面協議。據彭博社同日引述5名知情人士消息報道，白宮正研究和中國達成一項臨時協議，內容或包括押後甚至撤銷部分對華關稅，以換取中方購買美國農產品及保護知識產權。不過美國傳媒CNBC當日引述白宮一名高級官員稱，美國絕不考慮和中國達成臨時協議。

美財長：不談香港議題

《華爾街日報》則指，中國正試圖改變談判策略，尋求將磋商範圍縮窄，以「雙軌」方式展開談判。劉鶴率領的貿易代表團將繼續主導貿易談判，另一中方團隊將被指派處理其他地緣政治的事務，包括美國對台軍售案、華府干預香港議題等，以打破目前的談判僵局。不過，報道也認為美方存疑、未必接受。美國財長梅努欽周四則表示，美方希望在本月的較低級別會談中先取得進展，又說香港事務「不會出現在談判桌上」。

明報記者

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