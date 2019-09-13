闖海湖莊園罪成 華女面臨監禁

【明報專訊】被控擅闖美國總統特朗普在佛州私人俱樂部海湖莊園的中國女子張玉婧（圖），周三（11日）被佛州南區聯邦地區法院的12人陪審團裁定「非法闖入」和「向聯邦人員作虛假陳詞」兩罪罪成，分別面臨1年和5年的刑期，法官將於11月22日判刑。
張玉婧聲稱游泳 攜4手機1電腦
《紐約時報》報道，33歲的張玉婧3月30日以參加聚會為由進入海湖莊園，因其姓氏與俱樂部一名會員相同而獲門外的特勤局人員放行，她聲稱來游泳，但沒帶泳衣。張在大堂被攔下查問，特工發現她帶有4部手機、1部手提電腦、1個外置硬碟和1個USB，其後又在其酒店房間搜出9個USB、5張手機SIM卡、1個檢測隱藏攝像頭的設備和約8000美元現金。
張玉婧在庭上一直表現不合作態度，甚至惹怒法官。她拒絕法官建議委任辯護律師，堅持自辯，最終卻無盤問9名控方證人，亦無作出辯解，其總結陳詞非常簡短，僅稱自己無做錯、無說謊，去海湖莊園是「參觀」。張聞判時無明顯反應。
被問張是否間諜 華春瑩：貽笑大方
這次審訊並未能解開圍繞着張的最大謎團，即她是否一名間諜。中國外交部發言人華春瑩周二（10日）在例行記者會上，否認張玉婧與中國政府有關，並稱有關說法「貽笑大方」。