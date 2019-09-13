闖海湖莊園罪成 華女面臨監禁

張玉婧聲稱游泳 攜4手機1電腦

《紐約時報》報道，33歲的張玉婧3月30日以參加聚會為由進入海湖莊園，因其姓氏與俱樂部一名會員相同而獲門外的特勤局人員放行，她聲稱來游泳，但沒帶泳衣。張在大堂被攔下查問，特工發現她帶有4部手機、1部手提電腦、1個外置硬碟和1個USB，其後又在其酒店房間搜出9個USB、5張手機SIM卡、1個檢測隱藏攝像頭的設備和約8000美元現金。

張玉婧在庭上一直表現不合作態度，甚至惹怒法官。她拒絕法官建議委任辯護律師，堅持自辯，最終卻無盤問9名控方證人，亦無作出辯解，其總結陳詞非常簡短，僅稱自己無做錯、無說謊，去海湖莊園是「參觀」。張聞判時無明顯反應。

被問張是否間諜 華春瑩：貽笑大方

這次審訊並未能解開圍繞着張的最大謎團，即她是否一名間諜。中國外交部發言人華春瑩周二（10日）在例行記者會上，否認張玉婧與中國政府有關，並稱有關說法「貽笑大方」。