官媒讚善意互動：雙方需更多實際行動

內地官方《環球時報》也發表社評，稱中美這是「善意互動」，「對雙方新的磋商取得實質成果至關重要，它展現了雙方將認真、務實談判的誠意，有利於增加雙方團隊的信心，也有利於緩解兩國社會圍繞雙方貿易衝突的態度，積累有利於達成彼此都能接受協議的各種條件」。

《環時》指出，只要雙方都有為最終達成協議相向而行的意願，就有可能讓事態從目前的不斷惡化轉為朝積極方向發展。文章還稱，貿易戰變成長期狀態「是荒唐的」，若在中美之間常態化「將是一個很大的悲劇」。

分析：華撤加徵關稅僅姿態

不過，路透社引述分析人士稱，北京豁免關稅是友好姿態，但不認為這是兩國準備達成協議的信號，「更可能是支持經濟的手段」。美國有線新聞網絡（CNN）則指出，中方今次的豁免項目對美國農民沒幫助。中國加徵關稅使大豆、豬肉等美國農產品變得更昂貴，導致美國農民更難向中國買家出口。