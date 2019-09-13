「因十一北京要求」 美押後加徵關稅 中方表歡迎 重啟洽購農產品

美國原定於10月1日起，將2500億美元中國出口商品的稅率從25%提高至30%。特朗普周三在Twitter表示，已經同意將有關措施押後至10月15日，並形容這是「善意姿態」（a gesture of goodwill）。特朗普其後補充道，此舉是「應中國副總理劉鶴的要求，及基於中華人民共和國將在10月1日慶祝成立70周年的事實」而決定。

中國國務院關稅稅則委員會周三宣布對16項美國商品停止加徵25％關稅，並於下周二（17日）起實施，直至2020年9月16日。《紐約時報》報道，特朗普周三在白宮對此表示歡迎，認為這表明中國將很快做出妥協，他說貿易戰「只會愈來愈糟」並且「他們（中方）想達成協議」。他續稱：「我認為這是一種姿態，這是重大舉動（a big move）。」

華撤部分關稅 特朗普讚重大舉動

中國的首批「排除清單」並不包括大豆和豬產品等美國主要農產品。中國商務部發言人高峰昨在例行記者會上，除對美方延遲加稅表示歡迎外，還透露中方企業已開始就採購美國農產品詢價。高峰表示，希望雙方繼續相向而行，採取實際行動，為磋商創造良好條件，這有利於中美雙方，也有利於整個世界。他說，雙方正就第13輪磋商的有關安排溝通。

對於將舉行新一輪的會談，美國財長梅努欽周四對美國傳媒CNBC稱，中美會先舉行副部級的會談並朝解決問題的方向努力，「我們想取得實質進展」。梅努欽又稱，總統特朗普將接受一個好的協議，否則就會加徵關稅。

美財長稱保護農民「非常重要」

梅努欽周二（10日）在參議院的一次聽證會曾稱，中美正討論購買大豆的問題，但指美國不會被輕易收買。梅努欽表示：「我有時被指摘只是想賣大豆，這不是我們想做的，我們希望確保中國公平對待我們的農民，不以不公平的方式報復農民。」他在聽證會後又指出：「我們在所有討論中都涉及農產品購買，保護農民對我們來說非常重要。」

滬美商調查：經濟下行影響甚於貿戰

另外，上海的美國商會前日發布的年度調查顯示，在中國營運的受訪美企會員中，51%表示貿易戰正影響收入增長預期，但商會成員指出，中國經濟下行更迫切影響他們的業務展望。穆迪分析公司則估計，貿易戰已讓美國失去30萬個職位，如果特朗普計劃中的關稅措施生效，至今年底該數字可能會增至近45萬個，明年底將達近90萬個。

明報記者