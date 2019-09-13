北京聞風：中國頻推金融領域改革提速 ／文：鍾鳴九

周二（9日），中央全面深化改革委員會通過了《統籌監管金融基礎設施工作方案》和《國有金融資本出資人職責暫行規定》兩個重要文件。

金融基礎設施的統籌監管對中國應對外部金融風險、向內傳導和提高中國金融業競爭力尤為重要。儘管具體方案還未正式公布，但央行自去年起已在多個場合「吹風」，統籌監管金融基礎設施的主要職責料將花落央行。如此一來，央行將得到真正的抓手和具體的工具，可名正言順地動用銀保監會的行政工具。

將助統一國有資本監管標準

另一文件則可視為去年推出的《關於完善國有金融資本管理的指導意見》的配套細則，用以解決國有金融資本出資人職責模糊不清這一「老大難」問題。國有金融資本是維護國家金融安全的重要保障。國有金融資本過往出現多頭管理、權責不清等問題，還難以避免金融監管部門「既當運動員又當裁判」的問題。去年推出的指導意見列明由財政部門集中統一履行國有金融資本出資人職責。此次細則出爐將有助統一各類國有資本監管標準，或將拉開新一輪國有金融資本改革的序幕。

而就在深改委會議的次日，證監會也放出重磅消息，公布資本市場全面深化改革「12條」，圍繞科創板建設、市場主體建設、化解重點領域風險等焦點難題制定改革路線圖。同日，國家外匯管理局也宣布取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制。

深改「12條」 取消外商投資額度

實際上，早在今年上半年，中國便已開啟資本市場全面深化改革的工作。最近半月更是接連召開國務院金融穩定發展委員會會議、全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議安排相關工作，證監會主席易會滿還在中國官媒撰文為科創板、資本市場開放、保護投資者等工作發聲。

分析人士認為，面對國內外新情勢，隨着上一階段調研的結束及權責、路線的釐清，深水區中的中國金融領域改革正進入提速階段，期望到2020年在重要領域和關鍵環節改革上取得「決定性成果」。

鍾鳴九