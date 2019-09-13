所羅門與台邦交告急 蔡英文認正力挽

《澳洲人報》昨報道，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）7月受訪時曾表示「台灣對我們毫無用處」，並暗指對所羅門來說，中國會是更好的外交伙伴，因為中國可與澳洲抗衡。中央社報道，台外交部表示，台駐所羅門大使館也持續與索加瓦雷密切溝通。蔡英文亦表示，面對台所相關情勢，政府會盡最大力量，整件事還在努力。

美官員施壓 京斥蠻橫

台所邦交或將生變，也引起美國關注。美國駐所羅門大使艾伯特格雷昨呼籲所國政府審慎決定，並對北京承諾的金援保持警惕，不要「被迫」與台斷交。美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）周三（11日）表示，保有外交伙伴能確保台灣不被孤立，也確保台灣與區域的和平與穩定。前白宮國安會亞太事務資深主任、現任華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）也稱，這不僅損害台灣利益，也損及澳洲、新西蘭、美國利益。

外交部新聞發言人華春瑩昨說，堅持「一中原則」是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，也是全球178個國家已經作出的選擇；又指美方蠻橫干涉別國內政「不可理喻，也不可接受」。