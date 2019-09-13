學者：郭退黨等同參選 雙輸可能性高

【明報專訊】郭台銘退黨引發各界議論，外界解讀他幾乎確定參選2020年總統大選，根據多個民調顯示，郭台銘若投入選戰，將直接影響國民黨提名參選人韓國瑜及現任總統蔡英文的支持率。台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳對本報表示，可將郭台銘退黨的舉動等同於參選，但以目前的形勢來看，郭台銘和韓國瑜「雙輸」的可能性比較高。「三角督」（蔡英文、韓國瑜、郭台銘）的情况下，現階段郭台銘只能「拼第二」，唯有在大選投票前進入了「棄保效應」氛圍，民調第一與第二相差小於5%，第二又與第三大於10%，才有可能逆轉選情。
鈕則勳指出，郭台銘退黨後有兩個觀察點，首先是台北市長柯文哲願不願意做副手。近期「郭柯配」炒得沸沸揚揚，柯文哲多次在公開場合表態挺郭。鈕則勳認為，柯若加入能夠吸引中間及綠營選票，但若他只選擇在「幕後」喊話，對於郭台銘的選情就難有助益，最終藍軍將走向分裂局面，郭、韓二人雙輸。
柯文哲成副手否成關鍵
其次，「不可或缺性」作為選舉中的一個重點，郭台銘在帶動台灣經濟發展層面有相對優勢，接下來可關注各自政綱，看到底誰能夠進一步滿足選民需求。
鈕則勳評價，此次郭台銘的退黨舉動，令他在參選正當性方面將存有一些問題。郭的幕僚對於脫黨聲明中的「身在曹營心在漢」，更是暗指黨內許多人支持郭台銘，但迫不得已挺韓。