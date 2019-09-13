學者：郭退黨等同參選 雙輸可能性高

鈕則勳指出，郭台銘退黨後有兩個觀察點，首先是台北市長柯文哲願不願意做副手。近期「郭柯配」炒得沸沸揚揚，柯文哲多次在公開場合表態挺郭。鈕則勳認為，柯若加入能夠吸引中間及綠營選票，但若他只選擇在「幕後」喊話，對於郭台銘的選情就難有助益，最終藍軍將走向分裂局面，郭、韓二人雙輸。

柯文哲成副手否成關鍵

其次，「不可或缺性」作為選舉中的一個重點，郭台銘在帶動台灣經濟發展層面有相對優勢，接下來可關注各自政綱，看到底誰能夠進一步滿足選民需求。

鈕則勳評價，此次郭台銘的退黨舉動，令他在參選正當性方面將存有一些問題。郭的幕僚對於脫黨聲明中的「身在曹營心在漢」，更是暗指黨內許多人支持郭台銘，但迫不得已挺韓。

明報記者 劉曉宇