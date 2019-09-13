稱違加入初衷 郭台銘退出國民黨 懶理藍營元老聯署籲團結 未表態參選

31人登報籲韓郭合而為一

郭台銘參選勢態愈趨明顯，藍營此前也多次發話呼籲團結。綜合台媒報道，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌，前主席連戰、馬英九、朱立倫，榮譽主席吳伯雄等黨內元老共31人，昨在報紙頭版刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，表示2020年大選「決定中華民國命運、台灣前途與人民未來」，希望國民黨總統參選人韓國瑜與郭台銘兩人能合而為一，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」的誠意謀求真心合作。國民黨表示聯署為連戰發起，籲各界全力支持韓國瑜，撥亂反正。

不過，郭台銘辦公室發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨午仍代郭宣布退黨消息。蔡沁瑜表示郭台銘理解黨內元老的擔憂，但聯署名單上「有多少人是身在曹營心在漢」。她未解釋誰是「心在漢」，惟斥責中常委「把自己利益放在政黨利益之前，又把政黨利益放在國家利益之前」，與郭台銘當初返回國民黨的初衷完全背道而馳，稱「郭先生也不會眷戀這個政黨。即日起郭台銘先生退出中國國民黨」。

「把政黨利益放在國家利益前」

郭台銘辦公室昨日下午再發布郭的親筆聲明，郭台銘強調自己經過數月來的初選過程與國民黨互動，深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重，發現個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化，因此退出國民黨。蔡沁瑜昨日傍晚將聲明連同郭台銘的榮譽黨員狀、黨證，代為送到國民黨中正區黨部，完成退黨程序。她又表示郭台銘今早才決定退黨，國民黨今刊登的廣告是導致郭作出決定的一個因素。至於郭台銘為何不親自現身？蔡沁瑜表示，郭台銘現在的心情比較複雜一點。

至於郭台銘退黨後是否以獨立參選人身分參選，蔡沁瑜表示將在17日選舉連署登記截止日前給各界答案。韓國瑜競選辦公室發出聲明，稱對郭的決定「感到萬分遺憾與失望」，又指韓國瑜身為國民黨提名的總統候選人，會「用盡洪荒之力」改變台灣的命運。代表民進黨參選的台灣總統蔡英文則表示「民進黨很團結」，民進黨發言人稱對郭台銘的決定「不意外」，顯見國民黨內部只有權力欲望，沒有核心價值。

韓國瑜：遺憾 民進黨：不意外

國民黨內對郭台銘退黨明顯不滿。考紀會主委魏平政指郭的退黨程序尚未完備，須針對其聲明和行為做是否違反黨紀的認定，又質疑郭台銘初選不認輸，「未來大選輸了是否也不認？」組織發展委員會主委李哲華更質問「請問國民黨哪一點對不起你？」蔡沁瑜則在受訪時隔空反問「郭台銘哪裏對不起國民黨？」 2016年郭台銘之母曾向周轉困難的國民黨借出數千萬新台幣款項，不過國民黨稱2017年已還清。

郭台銘今年4月宣布投入台灣2020大選，隨後獲頒國民黨榮譽黨員狀。7月國民黨公布總統初選結果，韓國瑜以44.8%的支持度勝出，郭台銘則以27.7%排第二，當時郭台銘發聲明恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福，但未提及支持韓國瑜，也未說明是否將退黨參選。

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