來港失聯3周 台客深圳被捕 國台辦稱危害國安 友：未提去大陸

曾傳解放軍軍車集結照片

李孟居上月18日赴港，原定20日返台，27日再轉赴印尼參與國際會議，惟於20日失聯。中央社引述原計劃與李同赴印尼參會的枋寮鄉長陳亞麟稱，李曾在赴港當晚前往反修例示威場地，並拍照傳他；亦曾在20日上午傳來解放軍軍車在深圳集結的照片，但並未說明相片來源，李在10時與他通話之後失聯。李的親友擔心他因這些照片遭陸方羅織罪名。

陳亞麟又稱，李孟居失聯後，他與其家屬透過各種管道，想要了解李孟居的狀况，但深圳方面指稱李沒有入境深圳，要他們去香港問；今天國台辦證實李孟居的確入境，而且被「依法審查」。

台促交代 家屬交律師跟進

一位不願具名的李孟居香港友人對本報表示，李孟居與台灣綠營政界要人蔡英文、謝長廷等熟悉，亦與現任台北市長柯文哲稔熟，李孟居多次在選舉中協助民進黨人，並非「普通人」。該友人透露，李孟居來港前曾交代自己將於18至20日在港，並稱自己其後需要到東南亞開會，「完全沒有提及去大陸」，該友人相信李孟居不會在如此敏感的時間到大陸。

李孟居是新竹人，曾在紐約長島大學就讀，現開設光學公司；其家屬說一切交給中國大陸的律師及陸委會、海基會處理。台灣總統府昨表示高度關注事件，已要求陸委會等全力向陸方交涉，一切以確保當事人人身安全及相關權益為最高原則，並投入各項必要協助。海基會呼籲陸方應即依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，盡速通報台灣有關李的關押地點、所涉案由及限制人身自由時間等事項、盡速安排家屬探視及律師會見，並確保其合法權益。陸委會日前表示，已通過海基會等渠道向陸方查詢李孟居下落，但未有回覆。

台灣人在大陸活動被控危害國家安全，早有先例。2017年，台灣民進黨前黨工、NGO工作人員李明哲從澳門入境大陸時被抓捕，失聯10日後由國台辦證實被調查，後被指控顛覆國家政權，被湖南岳陽中級法院判處5年有期徒刑，剝奪政治權利2年，這亦是首次有台灣人被控此罪名。

明報記者