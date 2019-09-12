台首披露兩階段護島戰術

《國防報告書》出爐 公開信息戰細節

中央社報道，台國防部指出，依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，發展「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，並善用台海天塹及地緣優勢，發揮「創新/不對稱」的作戰思維，綜合三軍戰力掌握戰場主動，給予敵人致命打擊，達成「破敵奪台任務失敗」的作戰目標。

國防部表示，「戰力防護」即台軍藉由機動、隱蔽、分散、欺敵、偽裝、護衛、謀略、誤導以及快速有效的損害管制，降低敵軍先期攻擊的危害，確保台軍戰力完整，以有效支持後續作戰；「濱海決勝」則選擇空中兵力及岸置火力可涵蓋的範圍，慎選決戰海域形成局部優勢，發揮統合戰力，阻擋敵方的船團；「灘岸殲敵」是在敵人登陸、艦岸運動之際，統合三軍兵、火力及預置障礙阻絕，並擊滅敵軍，使其無法登陸。

根據首度公布的整體防衛構想圖表，台軍的大型艦艇會在濱海決戰區迎敵，在陸地的前端與後端放置水雷，並在中間預置佈雷艇，陸地和空中分別有裝甲車、導彈車和偵察直升機、戰機等。

另外，《國防報告書》在未來組織調整方面提出地面部隊將配合武器裝備籌獲期程成立聯合兵種，台灣軍方人士透露，首支「聯合兵種營」上周四（5日）已在陸軍台中裝甲586旅成立，預計今年底編裝驗證及修正完成，明年8月前針對現有打擊旅（4個裝甲旅、3個機步旅、關渡指揮部）分梯次編成完畢。

這份《國防報告書》還首次公開台軍澄清假訊息的流程圖，中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑表示，這顯示現在的安全威脅不再局限於傳統軍事，台軍注重網絡安全、假訊息影響。

國台辦發言人馬曉光昨雖沒直接回應《報告書》，但稱「台獨」始終是台海和平穩定的最大威脅，如果推進「台獨」，還寄望於武力加持，「注定會失敗得愈快」。