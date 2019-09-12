郭台銘拜會柯王 參選態勢明顯

柯文哲：倘郭參選願幫忙

中央社報道，郭台銘與柯文哲昨日清晨一同到新竹都城隍廟參拜，柯的父母也有到場，上完香後，郭台銘向他們送月餅禮盒，上面貼有「健康如意、平安喜樂、為國為民、 莫忘初衷」字樣，其後還拜訪柯的老家。被問到郭台銘參選事宜，柯文哲稱若郭參選，他的幕僚、台北市政府顧問蔡璧如應會去幫忙。柯文哲同日稍後在台北市議會再稱「比較支持」郭台銘，對於代表國民黨出選的高雄市長韓國瑜，柯則稱「他完了」。

王金平教路 郭做筆記

郭台銘其後到立法院鎮江會館拜會王金平，所送月餅貼有「莫忘初衷、上天指路、順應因緣、闔家安康」，他表示，人民的利益必須大於黨的利益，人民的利益必須重於黨的旨意。王金平回贈埔鹽順澤宮「冠軍帽」，該帽因挪威選手Gustav Iden戴着拿下法國三項鐵人賽冠軍而走紅，王祝福郭「心想事成」。

王金平又向郭台銘提出當下台灣「六失」，包括政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、兩岸失和、國家失去總目標，郭聽到後借紙做筆記。王金平還向傳媒重申，絕對不會當副手。

對於郭台銘選總統態勢漸明顯，國民黨多名中常委表示，郭、王兩人應知所進退，只要一連署，國民黨即以黨紀處理，提醒郭若參選致國民黨敗選，要承擔歷史罪名。