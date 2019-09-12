貿談前對美釋善意 中國首撤加徵關稅

未涵蓋農產品 部分獲退還稅款

國務院關稅稅則委員會昨天公布「第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單」，對首批向美加徵關稅商品中的16項商品停止加徵25％關稅，下周二（17日）起實施，直至2020年9月16日。其中「清單一」所列商品，不再加徵此前為反制美國的關稅，退還已加徵的關稅稅款，相關進口企業可在清單公布日起6個月內向海關申請；「清單二」所列商品亦將獲撤銷原加徵關稅，但已加徵的關稅稅款不予退還。

根據公布，清單一12項商品包括蝦苗、飼料用魚粉、潤滑油、礦物油、醫用直線加速器等。清單二4項商品包括飼料用乳清、潤滑油基礎油等。關稅稅則委員會表示，將繼續展開對美加徵關稅商品排除工作，並會適時公布後續批次排除清單。彭博社稱，迄今為止，中國的關稅反制策略主要集中在限制特朗普連任關鍵州份的農產品和製成品貿易；鑑於美國還將進一步增加關稅，中國不大可能再讓步豁免大豆和汽車關稅。

央視：減少在華企業影響

央視專欄「國際銳評」稱，中方首次公布關稅排除清單，目的是盡量減少經貿摩擦對在華企業的影響，體現「中方應對經貿摩擦一貫的冷靜、理性，以及對企業和民眾的高度負責」。內地官媒《環球時報》發表社評稱，對中國而言，對美加徵關稅商品排除工作是關稅制度的一項創新，此次是自今年5月啟動工作後首次公布排除清單。社評表示，公布排除清單能有效緩解貿易戰對中國相關企業的成本衝擊，對中國民生「也是一個積極信號」。

納瓦羅唱淡談判成果

中國高級別談判代表未來幾周將往華盛頓談判。對華強硬的納瓦羅（Peter Navarro）周二接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時呼籲，投資者、市場、公眾等應對擴日持久的談判「保持耐心」，並稱「如果我們想要得到非常好的結果，我們要讓談判過程順其自然」。納瓦羅上周受訪時亦曾敦促中方回到5月談判破裂前的協議上，稱美國不會在關鍵議題上退縮，下月談判焦點將是「重大結構性問題」和「市場准入」。

美對中國瓷磚徵反補貼稅

美國商務部同日表示，發現自中國進口的瓷磚獲不公平補貼，將對其徵收反補貼關稅，初步稅率大約介乎104%至222%。路透社引述商務部聲明稱，該決定將影響2018年價值約4.83億美元的進口瓷磚。商務部5月展開對中國進口瓷磚的反補貼和反傾銷調查，目前尚未發布調查的初步結果，但提議徵收的反傾銷稅稅率為127%至356%，該關稅可加在上述反補貼稅基礎上。中國瓷磚因貿易戰已被徵收25%的關稅，且10月1日起該稅率將提高至30%。

明報記者

（中美角力）

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