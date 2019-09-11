西路軍後代座談會 籲團結習周圍迎挑戰

開國元帥子：發揚紅軍精神能無往而不勝

徐小岩在會上表示，「我會到父親墓碑前跟他講，總書記親自去給西路軍的將士們獻了花圈，肯定了他們的歷史功績。這是對我們全國人民，對所有戰鬥在西北、了解西路軍歷史的人極大的鼓勵，極大的鞭策。」徐小岩稱，中國現在遇到了前所未有的苦難和挑戰。「我們相信，只要全國人民緊緊團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，發揚紅軍精神、長征精神、西路軍精神，我們就能無往而不勝！」

參加座談會的西路軍烈士後代有西路軍5軍軍長董振堂之孫董乃煌，西路軍軍政委員會委員、總供給部部長鄭義齋之子鄭盟海。以及西路軍軍政委員會主席、總政委陳昌浩之孫陳奇文，西路軍副總指揮王樹聲之女王宇紅，西路軍政治部主任李卓然之子李延生，西路軍30軍政委李先念之孫李威等。

西路軍即中國工農紅軍第四方面軍，1936年，其部共2萬餘人於甘肅省西北部在缺乏援軍、給養下，與國民黨數十萬軍隊作戰，最終兵敗，大部分將士被殲滅。此後關於西路軍功過問題及敗因，一直爭議不休。上月20日，習近平在甘肅視察時，曾到張掖市高台縣烈士陵園瞻仰西路軍紀念碑和陣亡烈士公墓，習近平說，「我心裏一直牽掛西路軍歷史和犧牲的將士，他們作出的重大的不可替代、不可磨滅的貢獻，永載史冊。」

明報記者