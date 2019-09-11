西路軍後代座談會 籲團結習周圍迎挑戰

【明報專訊】包括開國元帥、前西路軍總指揮徐向前之子、解放軍總裝科技委員會副主任徐小岩中將在內的數十名西路軍將士後代，日前（8日）在北京舉行「落實習總書記關於西路軍精神的講話座談會」。與會者認為，中國現在遇到了前所未有的苦難和挑戰，但只要團結在以習近平為核心的黨中央周圍，發揚西路軍精神，就能無往而不勝。
開國元帥子：發揚紅軍精神能無往而不勝
徐小岩在會上表示，「我會到父親墓碑前跟他講，總書記親自去給西路軍的將士們獻了花圈，肯定了他們的歷史功績。這是對我們全國人民，對所有戰鬥在西北、了解西路軍歷史的人極大的鼓勵，極大的鞭策。」徐小岩稱，中國現在遇到了前所未有的苦難和挑戰。「我們相信，只要全國人民緊緊團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，發揚紅軍精神、長征精神、西路軍精神，我們就能無往而不勝！」
參加座談會的西路軍烈士後代有西路軍5軍軍長董振堂之孫董乃煌，西路軍軍政委員會委員、總供給部部長鄭義齋之子鄭盟海。以及西路軍軍政委員會主席、總政委陳昌浩之孫陳奇文，西路軍副總指揮王樹聲之女王宇紅，西路軍政治部主任李卓然之子李延生，西路軍30軍政委李先念之孫李威等。
西路軍即中國工農紅軍第四方面軍，1936年，其部共2萬餘人於甘肅省西北部在缺乏援軍、給養下，與國民黨數十萬軍隊作戰，最終兵敗，大部分將士被殲滅。此後關於西路軍功過問題及敗因，一直爭議不休。上月20日，習近平在甘肅視察時，曾到張掖市高台縣烈士陵園瞻仰西路軍紀念碑和陣亡烈士公墓，習近平說，「我心裏一直牽掛西路軍歷史和犧牲的將士，他們作出的重大的不可替代、不可磨滅的貢獻，永載史冊。」