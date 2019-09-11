春秋文物青銅器歸國 年初擬日本拍賣 物主隨公安回國助查

國家一級文物 料近年掘出土

澎湃新聞報道，今年3月12日晚，東京中央拍賣的「長物--中國藝術品夜場」擬拍賣「曾伯克父青銅組器」，引起國家文物局關注並啟動流失文物追索預案，隨後東京稱「西周晚期曾伯克父青銅組器拍品涉及家族遺產糾紛，決定中止此拍品拍賣」。中新社報道，國家文物局與公安部綜合研判會商，確定透過外交努力和刑事偵查相結合方式追索。

在文物部門和公安機關多方施壓下，文物持有人周×7月同意將曾伯克父青銅組器上繳國家，並配合警方調查。上月23日，這批文物運抵北京，周×亦隨公安機關工作組一同回國配合調查。公安部刑偵局副局長龔志勇在記者會上透露，正組織指揮上海等地公安機關對該批文物所涉及的刑事案件深入偵查、取證。

青銅器回京後，經鑑定研究和科技檢測，曾伯克父青銅組器被整體認定為國家一級文物。研究表明，這組青銅器為湖北隨州地區春秋早期，曾國的高階貴族墓葬出土文物，經過鏽蝕產物分析與鏽蝕層狀况的觀察等，可判斷其為近年被盜掘出土；否定了東京拍賣方前稱青銅器為民國舊藏的說法。整組青銅器鼎、簋（音同鬼）、盨（音同水）、壺、甗（音同沇）、霝（音同裬）器類同現，品類豐富，鑄造精緻、保存完整，8器均有銘文，多達330字，蘊含着豐富的歷史與文化信息。

逾300字銘文 具重要學術價值

曾國在傳世文獻中沒有明確記載，至1966年的考古發現才確認有曾國存在，1978年湖北隨州發現曾侯乙墓，多數學者認為曾國就是歷史文獻中記載的隨國。近年包括隨州棗樹林墓地在內的鄂北地區多項重要考古發現，已經串聯起從西周早期到戰國時期曾國墓葬制度的發展脈絡。而鑄有「曾伯克父甘婁」之名的出土文物此前從未發現，這組青銅器對於研究春秋時期歷史文化、曾國宗法世系以及青銅器斷代與鑄造工藝具有重要的學術價值。這批青銅組器17日起，將在國家博物館「回歸之路——新中國成立70周年流失文物回歸成果展」上展出。