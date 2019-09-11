梅努欽：中美協議執行機制有「概念性」共識

副總理劉鶴下月將前往華盛頓與美方舉行第13輪高級別會談，中方副部長級官員本月中將先抵美「探路」。梅努欽周一接受「霍士財經」（Fox Business Network）訪問時稱，中美已就如何執行任何協議的條款達成 「概念性」共識，強調雙方現已有一份文件，談判取得很大進展。他稱，中方到美國磋商，顯示者有意繼續談判，而美方官員的目標仍是與中方達成一項對美方有利的協議。

美歸還所扣設備 華為撤控

華為美國子公司周一（9日）向哥倫比亞特區聯邦地區法院提交撤訴申請，撤回今年6月針對包括商務部在內多個美國政府部門提出的訴訟。中新社報道，美國2017年以涉嫌違反出口管制法為由，將一批華為設備扣押在海關，華為稱兩年來美方未有解釋扣貨原因。該批設備包括原產於中國的以太網交換機、伺服器等產品，當時在加州完成測試後正準備轉運回中國。美國政府8月通過書面通知，稱經過「長時間」調查，認定該批設備不需出口許可，華為在轉運過程中亦無違反美國出口管制法，隨後主動退還設備。

對於美國未對扣貨依據、決定歸還的原因作解釋，華為首席法務官宋柳平表示「非常失望」。外交部發言人華春瑩昨亦回應事件，稱美國政府將設備歸還華為「從事實上承認了其行為的違法性和隨意性」。她又表示中方堅決反對美方誣陷華企、濫用國家力量打壓特定中國企業的做法。

（綜合報道）

（中美角力）