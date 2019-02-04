新疆被捕近一年 名攝記盧廣「已回家」 妻代報平安「不想被打擾」 友：盧「取保」不敢受訪

妻Twitter稱盧數月前已在家

徐小莉在Twitter稱：「感謝大家一直以來的關心關注，我的先生盧廣幾個月前已經在家，他現在工作和生活都很好。我們希望安安靜靜生活，不想被打擾，所以一直沒有發布消息告訴各位朋友。恕不一一回復（覆），再次感謝！！！」帖文並未說明盧廣所在的「家」，是美國紐約抑或是浙江老家。

帖文中還附有兩張盧廣穿短袖衫的相片，一張是他在戶外指導攝影愛好者拍照，另一張是他在室內和一些工作人員交流攝影作品，從背景看似身在中國。

友：早「軟禁」浙江 月前取保

本報昨嘗試致電徐小莉，未能接通。美國之音（VOA）報道稱徐小莉亦沒有回覆郵件。報道指，盧廣持有美國綠卡，被捕前已與家人定居紐約數年。VOA又引述他們在紐約的華人朋友北風說，盧廣早被送回浙江監視居住（當局指定居所，並加以監視），但是一個月前才取保候審。他認為盧廣應不會被起訴，但取保期間也不敢接受採訪。北風對本報表示，徐小莉目前仍在美國，而盧廣在浙江。在盧廣剛獲釋時，徐小莉想回中國探望，但盧廣沒同意，怕她也遭扣押。

「盧妻語氣像國保教的」

盧廣夫婦在紐約的另一名朋友、華人藝術家吳玉仁說，盧廣的家人由於受到當局恐嚇，已很久沒對外發聲。離開中國前因為維權行動經常和國保（國內安全保衛人員）打交道的吳又說，「小莉說話的語氣像是國保教的」。

1961年生於浙江金華的盧廣從1993年起從事紀實攝影，主要關注環保和社會底層，包括愛滋病、吸毒等社會問題，曾獲荷蘭世界新聞攝影比賽（WPP）金獎、尤金‧史密斯人道主義紀實基金攝影獎等多個國際獎項。2018年11月，盧廣進入新疆後和外界失聯。家屬一個多月後才接到他被喀什警方逮捕的消息。警方沒提供書面通知，至今未有透露盧廣被捕原因。

盧廣事件引發國際社會高度關注。美國國務院在《2018人權國別報告》中提及盧廣一案。保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）等多個國際組織亦曾呼籲中國政府放人。倡導新聞自由的「無國界記者」組織8月底公布，盧廣及來自其他11個國家的12名記者獲得2019年國際新聞自由獎項提名。

明報記者

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