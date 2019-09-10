晤所國外長 蔡英文：好友該常聚

蔡：台是肯奉獻的伙伴

中央社報道，蔡英文致詞時說，台灣與所羅門群島建交36年，所羅門一直是台灣在國際上非常堅實的朋友，而且在聯合國的大會專門機構與會議上大力支持台灣。 今年8月所羅門群島的國會議長歐提（Patteson Oti）率團到台灣參加亞太國會議員聯合會的年會，隨後外交部長吳釗燮參加太平洋島國論壇，與馬內列及在所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）見證下，簽署兩地民眾互免簽證協議。

蔡英文說，前年她訪問所羅門群島，去看了中央醫院內的台灣衛生中心，當時聽到醫療團的簡報，也讓她堅信「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的伙伴」， 並稱台灣跟所羅門群島之間共享自由、民主、人權、對抗氣候變遷等價值，希望未來進一步提升雙邊關係，期盼所羅門群島在國際上繼續大力支持台灣。

馬內列昨日在台北表示，所羅門珍惜與台灣之間友好、豐富及進步的關係，種種跡象都顯示兩國之間的緊密關係。對於馬內列訪台，並被蔡英文當局將此視為邦交穩健的信號，《中時電子報》則刊發評論稱「外交辭令聽聽就好」，「回想過去的經驗，薩爾瓦多官員來訪4個月後，該國就與我們斷交了」，又指「民進黨政府早掌握斷交警訊，卻公然欺騙人民雙方『邦誼篤睦』」。