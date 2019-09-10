馬英九撐場 「韓粉」噓下台 柯文哲稱目瞪口呆 郭台銘幕僚：很心疼

發言遭多番打斷 韓辦：深表抱歉

韓國瑜前晚舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，主辦方宣稱有40萬人到場，馬英九、國民黨主席吳敦義等人也到來站台。中央社報道，在造勢晚會上，馬英九上台致辭時，因韓國瑜剛好抵達現場，支持者不斷鼓譟，造成馬英九致辭頻頻遭打斷，馬英九也表示「我還沒講完」，最後仍被中斷演講請下台。

曾擔任馬英九辦公室發言人的國民黨籍台北市議員徐巧芯在facebook表示，雖然忠言逆耳，但不應該這樣在別人演講結束前打斷對方發言，這對台上的演講者而言是一種羞辱。徐巧芯說，不知道否韓國瑜行程是否有耽擱，遲遲沒出現，等了一小時後馬英九只好上台發表演講，內容也都是在幫着韓國瑜，並沒有講的特別長，而是按原本規劃的時間擬定講稿。

馬：感錯愕但不會放心上

前總統馬英九辦公室昨表示，國民黨總統參選人韓國瑜有致電，對前天晚上造勢的流程安排疏失致歉；馬英九則表示，確實感到錯愕，但不會放在心上，建議韓國瑜未來幕僚作業要更嚴謹。馬辦也表示，此事不會放在心上，除請韓國瑜繼續加油外，也建議未來幕僚作業應更嚴謹，避免引發不必要的誤會。

對於造勢晚會上的這一幕，台前立法院長王金平辦公室昨表示，王金平去年在台上遇到類似情形，並不以為意，但他能理解馬英九的心情。台北市長柯文哲則坦言，「那一幕，我倒是有點目瞪口呆」，表示「馬英九也是脾氣好」。郭台銘幕僚、鴻海創辦人蔡沁瑜表示，來者是客，致辭卻被迫中斷，郭陣營覺得很心疼，也為馬英九感到惋惜、遺憾。

曾在馬英九擔任總統時，擔任總統府發言人的國民黨籍台北市議員羅智強表示，此事對一個情義相挺的前總統來說，是很失禮的，希望韓國瑜可以好好處理此事，還馬英九一個公道，當前此時，每一分力量都要凝聚、都要珍惜。