清華學者：中美缺戰略關係定位 安全關係更波動

美當華主敵 觀念固定將難改

太和智庫高級研究員、前中國現代關係研究院院長崔立如認為，美國在國家安全戰略當中把中國確定為主要對手，使中美關係呈現既是伙伴又是對手的超複雜關係。如若形成的這種氣氛和觀念固定，日後改變會非常困難。雙方關係的持續下行已完全顛覆了中美之間原來的政治互信。故而中美需要重建互信，為世界和平與發展找到新的共處方式。

清華大學國家戰略研究院資深研究員徐棄郁認為，美國國家安全政策的轉變，直接會影響到貿易戰是否會溢出到其他的領域、特朗普政府在台灣問題上對中方的施壓程度會達到什麼水準、美方是否會加強在南海的航行自由行動、以及美方是否會針對中國採取競爭戰略。徐棄郁指出，雖然兩國軍方或者安全總體關係是保持穩定，但還不足以提供足夠多的凝聚力和共同的利益。他認為，中美現階段缺少理性、客觀的戰略關係定位，此也導致兩國的安全關係有可能會經歷更多的波動。

伍德羅威爾遜國際學者中心基辛格中美關係研究所所長Robert Daly指出，中美兩國處於北極、南極、網絡安全、南美、非洲等多方面的主導權競爭關係，但這並不是唯一。在全球變暖等問題，大規模傳染病防治、有組織犯罪全球化治理等方面中美沒有對冲關係。他表示，雖然中美互為最大的、最重要的地緣政治對手，但相比前者這些並不是主要威脅，故而中美需要進一步加強合作。

全球變暖防止罪案 沒對冲可合作

美中關係全國委員會會長Stephen Orlins強調，中美雙方都有能力讓雙邊關係重回正軌，認為貿易問題是可以解決且最不需要擔心的問題。然而擴大和誇大中美雙方的戰略對抗的關係，會讓雙方將資源用錯地方對兩國造成危害。他稱非常悲觀地看待短期的美中關係，但長期來說非常樂觀。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文則表示，中美經貿摩擦上，僅是中美關係的一部分且實際影響非常有限。而中美之間在基建、反恐、反洗錢、5G技術方面仍有合作基礎，可以轉移經貿摩擦帶來的緊張感。他認為中美雙方都要進行心理調整，增加對正常競爭的心理承受能力。他並認為，中美經貿摩擦近兩年，世界上沒有任何一個國家選邊站，因為世界不會允許中美發生一場「新冷戰」。他呼籲學者應該更多地站出來呼籲中美合作的重要性。