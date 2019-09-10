下月貿談 納瓦羅促華回到原先協議

稱早有協議文本 華背棄承諾

美國雅虎財經報道，納瓦羅在接受專訪時透露，今年5月時，中美已有一份長達150多頁的協議文本，當中涉及7個範疇，經過雙方11次談判，已談到細節位，包括標點和段落。他亦稱，這協議是雙方繼續前行的基礎，但當時中方背棄了承諾。

納瓦羅強調，雙方須回到最初的協議，處理市場准入及7大範疇的經濟結構性問題，包括網絡攻擊、強制技術轉移、知識產權盜竊、國企補貼、操縱貨幣、芬太尼流入美國及貨物傾銷。與此同時，納瓦羅8日接受霍士新聞採訪時也說，10月份的中美貿易談判將聚焦「重大結構性問題」以及「市場准入」。

消息：華認為「不平等條約」 刪除條款

納瓦羅又指，總統特朗普在任的兩年半內，改變了美國對中國的理解，目前獲得跨黨派人士及公眾大力支持。與特朗普一樣，納瓦羅也認為中國在承受美國加徵關稅的全部負擔，因為中國出口商降低了價格，而中國的人民幣也貶值了15%。

中美貿易戰持續了一年多，雙方經歷了10多輪談判，並於5月份達成了一份協議草案。據美媒報道稱，中國臨時修改了協議草案內容，刪去了很多內容，這讓華盛頓十分不滿，進而導致後來貿易戰升級，貿易談判陷入僵局。

至於中國為什麼突然要修改協議草案內容，外界也是眾說紛紜。《日經亞洲評論》說，熟悉中美關係的消息人士指出，中國領導層認為，協議草案的一部分相當於「不平等條約」。所有那些被認為是「不平等」的條款都被刪除或修改。

（綜合報道）

（中美角力）