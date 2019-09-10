拆局：珠三角濫用學生工 學校半年獲近萬元

新生即送實習 無視專業不對口

珠三角工廠學生工現象早年已屢見內地傳媒報端。《北京青年報》2012年曾剖析學生工群體，記者探訪在順德、東莞的學生工密集的電子廠，指出部分「頂崗實習」的在校生原本按相關法規規定並不違規；不過在實際操作中，因學校與企業形成利益鏈，很多學生甫入學就被送去實習，或被安排到不對口專業的工廠，類似情形造成違規。

該報道未能找到官方數字而是引述勞務機構表示，學生工已成為珠三角工人中的重要組成部分，估計佔總勞工人數三成，每年寒假「預計幾十萬人」出現在珠三角工廠。當時學校每送一個學生到工廠上崗6個月，通常能從工廠獲得近萬元（人民幣，下同）勞務費。

這種學生工輸送利益鏈條現在仍然存在。內地「界面新聞」今年2月一份調查報道揭露，四川宜賓的多家私立職校長期將學生輸送至深圳、東莞的工廠「勤工儉學」。對未滿16周歲的學生，這些私立職校甚至會「協助」其冒用他人身分證明以混入工廠。

學生通常入學幾個月後就會被送去勤工儉學，在工廠每天工作或超過12小時，有時還要通宵加班。學校與廣東的一些勞務中介公司有固定合作，每帶學生過去，中介會給學校每個學生每月1000元或1500元。