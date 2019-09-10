卧底調查4年 中國勞工觀察揭侵權 富士康鄭州廠違法僱大量「派遣工」

【明報專訊】蘋果公司秋季發布會前夕，總部位於美國紐約的非牟利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）昨發表報告，揭露蘋果公司全球最大代工廠富士康鄭州工廠一系列侵犯勞工權益行為，包括「臨時派遣工」人數佔總勞工逾半，當中還有在校實習生；學生工須在生產高峰期加班；每個月最少加班100多個小時，一個月僅休息一天等情况。蘋果和富士康承認，該廠僱用大量臨時工違法，但否認其他指控。
應對旺季減成本 工人逾半屬派遣工
「中國勞工觀察」在題為《iPhone 11在中國違法生產：蘋果允許供應商富士康違反勞動法》的報告中指出，該組織多年來調查富士康多家工廠的工作條件，今年的報告基於多名調查員在鄭州廠的秘密調查，其中最長的臥底4年以上。根據報告，該廠廠房佔地140萬平方米，現有手機背殼製造、主機板製造、成品組裝，以及售後維修等4種成熟穩產的產品線。2017、2018連續兩年的旺季（8月至11月）在職工人30多萬，2018年淡季約6萬，2019年8月工人也超過15萬。
經調查發現，為應對旺季訂單，該廠以較低的用工成本僱用大量臨時派遣工。2018年的派遣工數量超過工人總數的50%，而中國勞動法規定這個比例最高為10%。另外，這些派遣工在旺季被迫每月加班100小時以上，違反勞動法對每月加班不超過36小時的規定。
「瞞工傷辱員工」 報告促蘋果施壓
報告揭露該廠的其他侵權行為包括：派遣工沒有帶薪病假、帶薪休假和社會保險等全職員工待遇，要求工人無償加班，未為工人提供足夠的勞動保護措施，瞞報、不報工傷數據，工廠領導辱罵員工等。
報告指出，「調查結果顯示出了幾個違反蘋果公司自身行為準則的問題。蘋果公司有責任和能力從根本上改善其供應商的工作條件，但蘋果公司並未改善，反而把目前因貿易戰造成的利潤損失通過供應商轉移到工人身上」，要求蘋果令其供應商遵守中國的勞動法。
蘋果：大多指控不實 富士康：自願加班
蘋果公司昨發聲明表示，公司相信供應鏈中的每個參與者都應該受到尊重，為確保公司的高標準得到遵守，公司有健全的管理體系，包括有關工作場所權利培訓、現場工人約談、匿名申訴渠道和持續審計等。
蘋果稱，經調查確認該廠臨時工比例超出了公司標準，正與富士康密切合作以解決問題。但指「中國勞工觀察」的其他大多數指控不實，「我們已經確認所有工人都得到了適當的補償，包括任何加班工資和獎金。所有加班工作都是自願的，沒有強迫勞動的證據」。
富士康也在聲明中表示，的確發現證據顯示，使用的派遣工人數和員工加班時數不符合公司準則，但加班是自願行為。富士康表示已「立即展開詳細程序，確保所有問題獲得解決」，並「將毫不猶豫地採取任何可能需要的額外措施，以滿足蘋果為我們運營設定的高標準」。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676