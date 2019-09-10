卧底調查4年 中國勞工觀察揭侵權 富士康鄭州廠違法僱大量「派遣工」

應對旺季減成本 工人逾半屬派遣工

「中國勞工觀察」在題為《iPhone 11在中國違法生產：蘋果允許供應商富士康違反勞動法》的報告中指出，該組織多年來調查富士康多家工廠的工作條件，今年的報告基於多名調查員在鄭州廠的秘密調查，其中最長的臥底4年以上。根據報告，該廠廠房佔地140萬平方米，現有手機背殼製造、主機板製造、成品組裝，以及售後維修等4種成熟穩產的產品線。2017、2018連續兩年的旺季（8月至11月）在職工人30多萬，2018年淡季約6萬，2019年8月工人也超過15萬。

經調查發現，為應對旺季訂單，該廠以較低的用工成本僱用大量臨時派遣工。2018年的派遣工數量超過工人總數的50%，而中國勞動法規定這個比例最高為10%。另外，這些派遣工在旺季被迫每月加班100小時以上，違反勞動法對每月加班不超過36小時的規定。

「瞞工傷辱員工」 報告促蘋果施壓

報告揭露該廠的其他侵權行為包括：派遣工沒有帶薪病假、帶薪休假和社會保險等全職員工待遇，要求工人無償加班，未為工人提供足夠的勞動保護措施，瞞報、不報工傷數據，工廠領導辱罵員工等。

報告指出，「調查結果顯示出了幾個違反蘋果公司自身行為準則的問題。蘋果公司有責任和能力從根本上改善其供應商的工作條件，但蘋果公司並未改善，反而把目前因貿易戰造成的利潤損失通過供應商轉移到工人身上」，要求蘋果令其供應商遵守中國的勞動法。

蘋果：大多指控不實 富士康：自願加班

蘋果公司昨發聲明表示，公司相信供應鏈中的每個參與者都應該受到尊重，為確保公司的高標準得到遵守，公司有健全的管理體系，包括有關工作場所權利培訓、現場工人約談、匿名申訴渠道和持續審計等。

蘋果稱，經調查確認該廠臨時工比例超出了公司標準，正與富士康密切合作以解決問題。但指「中國勞工觀察」的其他大多數指控不實，「我們已經確認所有工人都得到了適當的補償，包括任何加班工資和獎金。所有加班工作都是自願的，沒有強迫勞動的證據」。

富士康也在聲明中表示，的確發現證據顯示，使用的派遣工人數和員工加班時數不符合公司準則，但加班是自願行為。富士康表示已「立即展開詳細程序，確保所有問題獲得解決」，並「將毫不猶豫地採取任何可能需要的額外措施，以滿足蘋果為我們運營設定的高標準」。

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