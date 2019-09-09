四川內江5.4級地震 最少1死53傷

中新社報道，此次地震震央距威遠縣12公里，距內江市26公里，距成都市141公里。《新京報》引述多名內江市居民稱，有居民被地震搖醒，家中監控鏡頭被震翻，還有人看到有魚不斷跳出水面。地震發生前約15分鐘，監控畫面顯示，內江資中縣陳家鎮的一處魚塘，魚紛紛躍出水面。

有網友稱此次地震內江、自貢震感強烈，成都、重慶等地震感明顯。地震還導致成都東站多列高鐵停駛或延誤。地震發生後，威遠縣消防救援大隊約30人攜帶地震救援裝備到達震中，內江市消防救援支隊調派25人增援。

市民提前兩秒收預警

據悉，成都高新減災所與應急管理部門聯合建設的大陸地震預警網成功預警本次地震，在地震發生時第6秒發出預警。震中附近的一些民眾的電視、手機、專用地震預警終端等發出預警提示。大陸地震預警網向內江市提前兩秒預警，向成都市提前36秒預警。成都高新減災研究所所長王暾表示，目前中國地震預警已處於全球領先水平。

地震專家認為，此次地震從成因上看，與今年6月四川宜賓長寧6級地震成因相同，均為印度板塊擠壓歐亞板塊，應力場作用下發生地殼運動。