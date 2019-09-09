女足教練涉猥褻小將 威脅脫衣否則踢出隊

兩奪全運冠軍 江蘇功勛教練

江蘇《揚子晚報》旗下的紫牛新聞客戶端報道，微博網民「用戶沉思足球」稱，江蘇女足2005至06年齡段主教練陳廣紅以及助教凌雨陽在任職期間有嚴重的經濟問題和生活作風問題，部分球員家長已經向江蘇省南京市紀委對其進行實名舉報。

陳廣紅在江蘇女足梯隊執教多年，是足球項目的國家級教練、江蘇省勞動模範，現任省江寧足球訓練基地女足青年隊主教練。陳曾兩次率隊奪得過全運會U18女足冠軍，培養了多名國腳，並進入過國字號青年隊教練組。因為這些成績，陳廣紅也被認為是江蘇女足的功勛教練。

罰款斂財 逼交20萬留隊

有5名家長實名聯署的舉報信稱，陳廣紅在擔任主教練期間，發生過威脅、誘騙隊員脫光衣服等行為，如果隊員不從，就會對她們施加各種報復性的辱罵，甚至是勸退和開除隊員。平時在訓練中，陳也脾氣惡劣、性格粗暴，時常會抽隊員耳光，小隊員心理產生極大陰影。

此外，陳廣紅和其助教凌雨陽還經常以一些「莫須有」的問題，向尚未成年、無任何收入的隊員們作巨額罰款，如若不從，則以不帶其訓練、逼其退隊等理由作為威脅，甚至還多次向球員家長索要財物，如果球員想留在球隊，希望將來可以進入好的大學，起碼要繳納20萬至30萬元人民幣。球員們從省足協管理中心領取的訓練補貼費，在回宿舍後也全部被迫上交給教練組。

家長實名聯署舉報

其中一名實名舉報的家長稱，已對陳廣紅的行為忍無可忍。目前已經有9名隊員離開了江蘇女足青年隊，其中有4名隊員在無錫，沒來得及在舉報信上簽字。家長實名聯署舉報信於9月2日交到江蘇省紀委和江蘇省體育局。6日，事主在鎮江丹陽市公安局中山路派出所報案。對於此事，陳廣紅暫未有回應。鎮江警方回應，已就事件展開調查。