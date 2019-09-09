韓國瑜新北造勢 40萬人喊「凍蒜」

此時造勢盼破「換瑜」傳言

國民黨總統參選人韓國瑜昨日回防故鄉新北市，走訪新北市的5個公廟，包含鴻海創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮，現場廟裏廟外都是韓國瑜的支持者，高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」。韓國瑜在致辭時表示，能回到家鄉參拜很開心，希望媽祖保佑所有鄉親父老。

他晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。晚會現場在下午2時開放民眾入場後，便湧入大量的支持民眾。在下午4時許，熱情的支持者已經把舞台正前方的廣場擠得水泄不通，韓粉在主持人、國民黨台北市議員王鴻薇、戴錫欽的帶領下，揮舞手中的旗幟，高喊「韓國瑜凍蒜」、「下架蔡政府」等口號。

至晚上近8時30分，主辦單位宣布現場已逾40萬人。

稱電視名嘴拿黑錢抹黑

到場站台支持韓國瑜的，包括了投入台南艱困選區參選立委的前國民黨主席洪秀柱、國民黨主席吳敦義和台灣前總統馬英九。韓國瑜上台致辭時表示，「這段時間，韓國瑜被抹黑成這個樣子，韓國瑜已經不像韓國瑜了！」他並細數過去外界對他的抹黑事蹟，稱「明天開始，各位看到凡是抹黑的，還有所謂電視名嘴，絕大多數都是拿黑錢的電視名嘴。」

這次新北造勢活動，不僅國民黨新北市黨部下達命令，要求各區黨部、黨籍議員、黨籍立委參選人動員外，也有不少鄰近縣市的韓粉包遊覽車來到現場聲援。一名支持者在facebook表示，乘捷運前往造勢會場的路上，遇到一名「鋼鐵韓粉」，儘管人不舒服鼻子還插管，仍堅持到場支持韓國瑜。這名老伯穿著青天白日旗裝、戴青天白日旗帽，雙手扶着手推車，一旁還有人攙扶着。