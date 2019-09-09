蔡英文今晤所羅門外長「鞏固邦交」 立委：親中派炒作傳言 學者：短期不會斷交

據台灣外交部早前消息，馬內列夫婦一行5人昨天起至12日訪台，馬內列將與蔡英文、外交部長吳釗燮會面。《自由時報》引述黨政人士指出，中國大陸在過去幾年積極經營中南美、太平洋地區，不僅是針對台灣的外交打壓，更是將此佈局視為海外實力擴展的部署，包括在軍事層面，也成為該區域的安全威脅。馬內列訪台，是台灣全力鞏固邦交，國際協力區域穩定的展現。

所媒：談所國交通基建計劃

王定宇在fb發帖引述《島嶼太陽報》（Island Sun）報道表示，馬內列訪台可視為台所邦交穩健的信號。他又稱，經研判，所謂台所邦交生變「應該是親中派在釋放訊息炒作，企圖對總理蘇嘉瓦瑞施壓。」據《島嶼太陽報》日前報道，馬內列此行將與台灣洽談有關後者協助所國發展交通基礎建設計劃事宜。

路透社等外媒上周報道，中國大陸以提供發展基金為誘餌挖角所羅門群島；後者今年4月上任的新政府也推出為檢視與友邦關係的「百日計劃」。據報道，多名所國部長及總理曾於今年8月中旬訪問北京，也曾派出評估小組赴太平洋其他島國，了解與大陸建交的可能性。隨後台媒報道，馬內列即將訪台。

對於媒體上述報道，台外交部早前只強調台所兩國互動正常，直到7日才確認馬內列訪台，但也未說明是否為台灣方面因斷交傳言主動邀訪。台灣中國文化大學政治學系講座教授陳一新認為，馬內列此行不一定是出於台灣緊急邀請，所國「百日計劃」近日即將到期，應是其計劃既定行程，可為擔憂斷交的民眾「解惑」。

近台大選 料蔡增援助續邦交

陳一新對本報表示，目前來看，短期內台所不會斷交，因為台所之間有密切的投資計劃和援助關係，雖然貿易比例和援助金額都不是很大，但一直很穩定，所以邦交一直還不錯。雖然所國有國會議員想改變邦交，但並不代表政府的意見。陳並認為，為在大選前維持邦交，蔡英文可能會滿足所國的條件，包括為其國家發展提供更多援助。

陳一新也表示斷交危機仍存在，大陸挖牆腳的動作不斷，台灣要提高警覺。陳援引美國國務卿蓬佩奧3月在國會聽證會上的發言，指美國、澳洲等太平洋地區國家也不會袖手旁觀，因為他們的利益也受到大陸的挑戰。蓬佩奧當時表示，美國正用「工具箱內的所有工具」阻止大陸孤立台灣。

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