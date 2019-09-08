稱與大陸互相信賴 郭台銘「作參選準備」

《產經新聞》和日本時事通信社報道，郭台銘與日媒會面談及大選時稱「持續朝參選方向準備」，表達強烈參選意願。郭台銘指出，大陸與台灣是「兩個獨立的政治實體」，而陸方相信他不會走「台獨」路線，可以互相信賴。他還以鴻海併購日本夏普、與日企商業往來頻繁為例說自己是「知日派」。

稱大陸信他不搞「台獨」

非政黨推薦候選人須在下周二（17日）前作出申請。網媒《上報》報道，郭台銘近日透過國民黨籍前立委周守訓及親藍營的友人，拉攏國民黨立委參選人，並提出不需公開表態、站台等條件。《聯合晚報》報道，郭台銘聯繫友善的國民黨立委，盼選舉時私下合作，公開場合不出惡言，當選後共組執政聯盟。

中央社引述國民黨黨務人士指出，黨紀如同「虎頭鍘」，只要郭台銘宣布獨立參選就立即「開鍘」，若有立委參選人違紀輔選、助選，只要有證據一律「殺無赦」。郭的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜未有正面回應此事，僅稱若有立委參選人需要，郭願意站台。至於有傳郭台銘今日會退回國民黨榮譽黨員狀，蔡沁瑜否認。