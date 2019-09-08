所羅門外長訪台 顯邦交穩健

將晤蔡英文

蔡英文2016年上台以來，台灣已失去5個邦交國，目前僅餘17國有外交關係，其中位於亞太地區的6國全為太平洋島國，包括1983年與台建交的所羅門。所國4月才組成新政府，日前曾派要員訪問北京及與大陸建交的太平洋國家，國會又成立跨黨派小組評估外交轉向的利弊，上周已舉辦聽證會。

台灣外交部昨晚發新聞稿稱，馬內列夫婦一行共5人將於今日至周四（8日至12日）訪台，其間除會晤蔡英文和吳釗燮外，還將拜會中華民國對外貿易發展協會，以及參訪清潔能源、農業機械、精緻農業的民間企業、研究機構，以拓展雙方合作的新領域。新聞稿強調，台所自建交以來「合作關係緊密」，「將秉持互惠互助原則，持續深化兩國的友好合作關係」。

所國《島嶼太陽報》表示，馬內列此訪可被視為發出該國與台灣邦交關係穩健的信號。上月馬內列曾與所國前總理何瑞朗（Rick Hou）及其他內閣成員、國會議員發表聯合聲明，支持該國維持與台灣的邦交。