殲-10C擊毁偵察氣球 鎖定發射導彈僅30秒

湖南芒果TV製作的軍事紀錄片《我們站立的地方》在報道南部戰區空軍雲嶺紅鷹大隊王牌機師武輝時，首度披露南部戰區的一個實戰事件。紀錄片畫面顯示，在軍方負責戰備的空域，近日地面雷達發現有不明高空飛行物入侵領空，地面指揮中心隨即派遣武輝駕駛殲-10C戰機掛彈出擊，偵查目標空域情况。武輝在距離30公里的地方就準確鎖定目標，經過近距離目視查證，發現是一個超高空動力氣球。

超高空動力氣球 威脅空防

武輝向地面中心回報情况後，指揮中心迅速判斷這是一個外國的超高空動力偵察氣球，對空防安全及情報資訊有極大威脅，隨即詢問武輝「能不能打」，武輝果斷回答「能打」。報道稱由於這一超高空氣球已經位於極高的高度，超過了戰機最高升限，同時因為在萬里無雲的情况下沒有參照物，更加難以判定距離，因此武輝選擇依靠肉眼識別跟隨目標，再以火控雷達鎖定，然後直接發射一枚霹靂10空空導彈，準確擊中目標，整個過程不足30秒。在這個過程中殲-10C的探測能力與霹靂10的追蹤能力表現完美。根據資料，殲-10C戰機的最高爬升高度為1.7萬米。

戰機探測力表現完美

黃東表示，中國幾十年來遭氣球入侵的個案屢見不鮮，但近年已十分少見。氣球雖體積與紅外信號遠低於戰機，但中國現在的雷達已不難發現。普通的空空導彈很難準確鎖定這種目標，正常情况下機師都會使用機炮擊落目標，而霹靂10裝備了最新的紅外凝視成像導引頭，具備極強的抗干擾與追蹤能力，因此才能準確擊落氣球。殲-10C也裝備有源相控陣雷達，對隱身目標與體積較小的目標都有很高的探測精度與距離，其機首還安裝了國產第三代IRST（光電搜索裝置），即便目標完全沒有紅外信號，仍可引導紅外導彈攻擊目標。有評論稱這次行動極可能是國產三代、甚至是三代半戰機的首次實戰成果。