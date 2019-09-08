駐京周記：學校人臉識別 憂泄私隱叫停

中國醫藥大學引進的人臉識別系統，據稱學生在課堂上是否認真聽講、是否玩手機及閉眼瞌睡等，都可以被精準識別。

能準確識別課堂是否聽書玩手機

該新聞4日披露後，翌日教育部科學技術司即指出，人臉識別進校園，既有資料安全也有個人隱私問題，「教育部已經在開始關注這個事情，組織專家論證研究。包含學生的個人信息都要非常謹慎，能不採集就不採。能少採集就少採集，尤其涉及到個人生物信息的」。教育部反應迅速或與不久ZAO換臉涉及同類問題有關。

收集個人信息成灰色產業鏈

數據顯示，2018年中國數字經濟已佔中國經濟總量34.8%，料2025年可能會佔60%，到2030年可能是85%，預示AI擁有巨大的市場和潛在的應用場景。且不說中國醫藥大學率先採用人臉識別系統背後有否別的原因，但科技研發改進離不開實驗數據支持，或許校園就是最好的試驗場；何况收集大學生生物信息，就未來數據轉換經濟而言，似乎更具有前瞻性。

但在大數據時代，數據權屬卻較為模糊。這造成各企業「不擇手段」收集用戶信息，並形成完整的灰色產業鏈，這也是造成內地成為精準電訊詐騙重災區的原因之一。原公安部副部長陳智敏認為，若不能在法律層面明確數據所有權，數據寡頭隨時可以利用海量的數據和強大的技術手段為所欲為，無聲無息地引導和控制着人們的生活和行為。這是否意味着內地官方已真的開始關注人工智能和數據管理的巨大風險和倫理挑戰呢？

明報記者 鄭海龍