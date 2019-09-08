結束訪華 默克爾盼港問題和平解決

赴大學演講 參觀長江大橋

中新社報道，默克爾昨日上午途經武漢長江大橋時，曾下車停留片刻，遠眺長江沿岸風光。湖北衛視稱，11時許，默克爾站在大橋上，遙望兩江四岸，當聽說長江大橋選址是由德國科學家建議、1955年建造，是新中國國家建設的重要標誌時，默爾克饒有興致地問：「這裏離三峽大壩有多遠」、「長江的流向是怎樣的」，湖北省副省長趙海山一一作答。

學者：乏經濟實力向華施壓

隨後默克爾到華中科技大學發表演講。德國之聲報道，默克爾呼籲中國須承擔更多國際責任，包括人權、貿易、科技、氣候等。不過在演講中，她沒有直接提及香港問題。而在傍晚啟程返國前，她才對媒體表示，希望香港爭端能夠和平解決，「否則就不啻為一場災難」。

默克爾強調，前日在北京時，中方「傾聽」了她就香港問題的看法。她又說香港問題現在是各界焦點，但在中國還有其他方面的人權問題。默克爾離開中國前還參觀了德國汽車配件廠商偉博思通的武漢合資廠及德中友好醫院，並與湖北省政府官員會晤。

柏林自由大學中國問題專家桑德施耐德教授（Eberhard Sandschneider）對德國之聲說，德國不具備利用經濟就香港問題向北京施壓的實力。默克爾很清楚主權和穩定是北京的兩大核心利益，幾乎沒有妥協可能。他說：「所以她還是傾向於搞『靜默外交』，因為如果她像香港民主派所期盼的那樣大聲疾呼地批評，就什麼也改變不了。」