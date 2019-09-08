美媒：中方提出談判前先購美農產品

向華出口大豆量 俄擬增至370萬噸

中國是全球最主要大豆消費國，受貿易戰影響，自去年下半年起從美國進口的大豆數量銳減。中新社昨日引述俄農業部發布的消息指，俄羅斯計劃到2025年把向中國出口的大豆數量提高至370萬噸。俄經濟發展部部長奧列什金在第五屆東方經濟論壇上表示，俄向中國出口大豆的潛力可達1000萬至2000萬噸。

此外，加拿大和中國亦因關係惡化影響農副產品貿易，3月中國以蟲害為由停止從加拿大進口油菜籽。加拿大貿易部長卡爾（Jim Carr）昨日表示，加拿大在世界貿易組織（WTO）正式採取第一步行動，對中國封殺加拿大油菜籽出口的決策提出異議。卡爾在聲明中表示，加拿大尋求在WTO與中國展開雙邊磋商。根據WTO規定，加拿大與中國應在30天內會談，如果會談破局，加拿大可要求委員會仲裁。