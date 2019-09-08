美媒：中方提出談判前先購美農產品

【明報專訊】中美商定10月初舉行新一輪經貿談判，但關稅戰9月已進一步升級，中國繼續對美國農產品尤其是大豆徵高額關稅。美國政治新聞網站Politico昨援引消息人士報道，中國政府在上周四（5日）的電話會談期間，向美國高層貿易代表提議，在新一輪談判開始前購買一些美國農產品。此前，特朗普曾多次指摘中國未兌現購買農產品承諾。根據報道，中國副總理劉鶴5日與美國財政部長梅努欽、貿易代表萊特希澤舉行了電話會談。
向華出口大豆量 俄擬增至370萬噸
中國是全球最主要大豆消費國，受貿易戰影響，自去年下半年起從美國進口的大豆數量銳減。中新社昨日引述俄農業部發布的消息指，俄羅斯計劃到2025年把向中國出口的大豆數量提高至370萬噸。俄經濟發展部部長奧列什金在第五屆東方經濟論壇上表示，俄向中國出口大豆的潛力可達1000萬至2000萬噸。
此外，加拿大和中國亦因關係惡化影響農副產品貿易，3月中國以蟲害為由停止從加拿大進口油菜籽。加拿大貿易部長卡爾（Jim Carr）昨日表示，加拿大在世界貿易組織（WTO）正式採取第一步行動，對中國封殺加拿大油菜籽出口的決策提出異議。卡爾在聲明中表示，加拿大尋求在WTO與中國展開雙邊磋商。根據WTO規定，加拿大與中國應在30天內會談，如果會談破局，加拿大可要求委員會仲裁。