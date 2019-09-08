美盼兩月內取貿談「短期」成果

同日，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow，圖）在白宮對媒體表示，美國希望可以在9和10月與中國的貿易談判中取得「短期」成果，不過美國與中國的貿易戰可能需要很長時間才能解決。路透社報道，庫德洛又將中美貿易戰和冷戰時期相提並論，「賭注太高了。我們必須做出對的決定。如果需要10年，也只能順其自然」。但他強調，中美貿易戰和當年的冷戰在許多方面存在差異，而且美國不打算推翻中國，美國希望中國能實現經濟改革，確實執行所有協議中的條款。

基辛格：堅信中美以合作解決問題

而美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）則希望中美能以合作方式解決問題，新華社消息，基辛格昨向中國發展高層論壇2019專題研討會發視頻致辭表示，中美是在技術、政治經驗和歷史方面最有能力影響世界進步與和平的國家。由於兩國不同的歷史和文化，雙方合作面臨的挑戰非常大。「我有幸見證中美關係40年，始終堅信以合作的方式解決雙方存在的重要問題，是中美兩國對世界和平與進步的共同責任。」