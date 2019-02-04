針對「中車」「比亞迪」 白宮禁購中國車輛 美媒：抵消華交通影響力 國會研列國防授權法

美國國會老牌媒體CQ Roll Call上周五（6日）報道指，白宮行政管理和預算局（Office of Management and Budget）於上周三（4日）向國會遞送了一份聲明，表示為確保美國的國家安全和經濟安全，白宮支持參議院一項禁購案，針對包括中國在內的國有企業生產的城市軌道車輛，並嚴防聯邦資金用於支持外國國企。

「唯一投標者」 合同總值210億元

中國中車股份有限公司被認為是國會立法以及白宮政策聲明的主要目標。報道指，中車曾以「超低競價」拿到波士頓、芝加哥、洛杉磯的捷運軌道車輛的採購合同，為這些城市地鐵和通勤鐵路生產軌道車輛。中車的美國子公司在美每年營業額據報為180億美元（約1410億港元）。根據牛津經濟學院（Oxford Economics）6月的一份報告，中車在美國城市的鐵路合同總價值為27億美元（約210億港元）。

即將復會的美國國會將討論2020年國防授權法案，早前美國參、眾兩院就此問題分別通過了相關協議。美國公共交通分析智庫Eno交通中心（Eno Center for Transportation）5日分析稱，兩院的決議文本在表述中存在一個重大區別。眾議院條款規定僅適用於「軌道車輛採購」，而參議院決議則適用於巴士。

分析：針對華國企獲補貼民企

分析稱，如果參議院的決議最終被採用，除中車外，比亞迪在美國的銷售也將受到影響。而白宮的這項聲明顯然支援參議院的文本。不過，按照國會立法程序，兩院文本將送交會議委員會進行協商。報道指出，白宮明確的採購原則，顯然主要針對中國國企，以及接受中國政府補貼的民企，目的是抵消中國在美國城市軌道交通車輛市場上日益增加的影響力。

比亞迪：Tesla在華生產同獲補貼

「觀察者網」報道稱，比亞迪自2014年以來已在美國交付350輛巴士，範圍涵蓋華盛頓等城市。雖然比亞迪是私企，但推動參議院議案的人士稱，該公司從中國提供的大量補貼中受益，通過利用中國提供的補貼製造汽車和美國提供的補貼銷售汽車，比亞迪可以獲得「兩重獲利（double-dip）」。比亞迪美國發言人吉拉爾多（Frank Girardot）反駁稱，該公司從中國獲得的電動汽車生產補貼與任何其他公司可能獲得的補貼相同。發言人指出，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）在中國生產電動汽車也得到同樣的補貼。他還表示，比亞迪的加州工廠擁有800名員工，符合聯邦政府的「購買美國貨」要求。

中方對於白宮的最新政策動向仍無直接表態。不過，中車在麻省的業務發言人里維拉（Lydia Rivera）表示，如果國防授權法案中針對中車的措辭成為法律，顯然意味着一些美國人會失去工作，這是一種可怕的情况。里維拉還強調，中車有時是美國重要公共合同的唯一投標者。

明報記者

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