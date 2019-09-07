K仔走私廈門 運費談不攏中途折返 台運毒船連環巧合遭破獲

兩船檢1500公斤毒品

中央社報道，台東地檢署、台東縣警察局、海巡署東部分署組成的專案小組，5月9日先在蘭嶼外海扣查藍悅號，船上檢獲近900公斤安非他命（Amphetamine），翌日晚上又於台東富岡漁港查獲金海銘號有600多公斤、俗稱「K仔」的氯胺酮（ketamine），合共約1500公斤毒品。

專案小組最初認為，金海銘號應是藍悅號的母船，兩者在外海交貨。不過，當專案小組將藍悅號扣押在富岡港時，金海銘號也停泊在港內，兩船距離不足50米，未有刻意保持距離。專案小組調查近4個月方發現，兩宗毒品走私案其實毫無關連。

起訴書指出，金海銘號的林姓船東因為財困，找到廖姓毒梟交易，後聘請朱姓船長駕船，前往泰國走私。金海銘號5月1日凌晨在泰國外海從一艘小船接收600多公斤K仔，之後駛往福建廈門，準備交予大陸買家。不過，途中林、朱與廖對報酬談不攏，5月9日朱憤而將船開往富岡港。

巧合的是，專案小組比對發現，5月9日藍悅號與金海銘號的航線相同，遂認為兩船交接毒品，加上後者是大船，不該開入富岡港，因而推斷金海銘號是母船。在押的藍悅號鄭姓船長對專案小組表示看到金海銘號被扣，隨口回答該船就是母船，專案小組隨即申請搜索票，順利檢獲毒品。

原非當局調查目標 誤遭「點相」

專案小組人員事後透露，藍悅號與母船交貨是在晚上，鄭姓船長實未看清楚母船，只是順着專案小組詢問而指認金海銘號，讓專案小組再破另一大案。